Het was zeer opmerkelijk te noemen wat er bij de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten gebeurde. Waar rivalen McLaren, Red Bull Racing en Mercedes met de nodige upgrades kwamen, was Ferrari met dezelfde auto als in Singapore naar Texas afgereisd. Het Italiaanse team had namelijk geen enkele update doorgegeven aan de FIA. Toch lijkt het erop dat Ferrari wel wat aanpassingen heeft gedaan, maar dat deze niet doorgegeven zijn. In artikel 19.1c van de sportieve F1-reglementen staat dat de teams het moeten melden indien zij grote aerodynamische en bodywork componenten vervangen, die niet eerder competitief zijn ingezet of tijdens een test zijn gebruikt.

En daar zit nu net de crux van dit verhaal. Nadat Ferrari-teambaas Frederic Vasseur zijn coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz een één-twee zag binnenhalen, herhaalde de Fransman meerdere keren dat ondanks dat er geen updates zijn doorgegeven, het niet betekent dat er geen updates waren. "Het is niet omdat we niets hebben doorgegeven wij ook niks hebben meegenomen. We moeten alleen duidelijkheid geven als het gaat over updates aan de buitenkant van de auto", vertelde hij.

Was Ferrari inderdaad zonder updates, of toch wel? Foto door: Ferrari

Ferrari is er niet op ingegaan wat er dan precies is aangepast, maar het heeft er alle schijn van dat er een nieuwe specificatie van de voorvleugel was meegenomen. Als je er snel naar kijkt, dan lijkt de vleugel op die van Singapore, maar insiders laten weten dat Ferrari hard heeft gewerkt aan de vleugel. Vooral de aerodynamische elasticiteit is aangepakt. En in een seizoen waarin keer op keer blijkt dat een flexibelere voorvleugel de balans van de auto beter maakt, blijkt nu dat Ferrari misschien wel te voorzichtig is geweest. Flexibiliteit van de voorvleugel helpt bij onderstuur in langzamere secties en overstuur op hoge snelheidsstukken aan te pakken en laat dat nou precies de klacht zijn van de coureurs tot aan Austin.

Ferrari springt nu op de flexibelere voorvleugel nu de FIA heeft laten weten dat deze zijn toegestaan. In Maranello is men direct aan de bak gegaan om een nieuwe specificatie te bouwen. In een seizoen waar de gaten enorm klein zijn, kan dit detail het verschil tussen een zesde en een eerste plaats zijn. Vasseur gaf toe dat het wel eens in die hoek kan liggen, maar hij wil niet te hard roepen dat dit het verschil maakt. "Maar we zitten nu wel in een situatie waarin elke honderdste een verschil maakt. In de kwalificatie hadden we twee of drie auto's binnen een tiende achter ons. Als we met een detail één honderdste kunnen vinden, dan moeten we dat doen", legt de teambaas uit.

Deze specificatie kwam voor het eerst in Singapore de baan op en is een evolutie van diens voorganger. Een groot deel van het design is hetzelfde, alleen de aanpak is net wat doelgerichter. De flappen zijn net wat anders en de lepelvormige geometrie bij de hoofdflap is iets aangepast. Dat moet ervoor zorgen dat er de samenstelling van de neus een iets andere aerodynamische reactie geeft.

Ook de outboard-sectie is aangepast, specifiek de plek waar de flappen in de endplate overgaan. Hierdoor moet het outwash-effect gecreëerd worden. Ook de topjes van de flappen (zie foto links) zijn anders. Deze zijn meer rond afgetopt en het metaalwerk dat daar eerder zat is weggehaald. Dit moet de auto een beter rijgedrag geven. Maar boven alles lijkt Ferrari nu voor een flexibelere voorvleugel te gaan en profiteert het daar volop van. Mede dankzij de FIA, want zij hebben de deur voor een flexibelere voorvleugel wagenwijd opengezet.