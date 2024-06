Ferrari: Laatste drie F1-races representatief voor rangorde

De Formule 1-races in Miami, Imola en Monaco hebben allemaal verschillende winnaars opgeleverd. Op het semi-stratencircuit had Lando Norris de snelheid er goed in zitten en profiteerde hij optimaal van de safety car om naar zijn eerste F1-zege te rijden. Twee weken later kwam de McLaren-coureur opnieuw in de buurt van de zege op het circuit van Imola, maar hij kwam net tekort om Max Verstappen in de slotfase te verschalken. Op het stratencircuit van Monaco was McLaren opnieuw sterk, maar Ferrari was nog een tandje beter met Charles Leclerc. Hij verbrak de vloek van Monaco, veroverde de pole-position en gaf de leiding niet uit handen.

Zo is er wel een duidelijk beeld ontstaan in de afgelopen drie races: Red Bull, McLaren en Ferrari vormen nu de top-drie en zitten dicht bij elkaar. "Als je naar de afgelopen drie evenementen kijkt: in Miami, Imola en Monaco hadden we een andere lay-out, een ander type asfalt en toch stonden we allemaal binnen een tiende van elkaar", merkt Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur dan ook op in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Ik zou niet willen zeggen dat we in Monaco domineerden, maar als je naar het grotere plaatje kijkt, dan staan Red Bull, McLaren en wij binnen een tiende."

Op het circuit van Imola kwam de SF-24 wat minder uit de verf en konden Leclerc en Carlos Sainz geen vuist maken tegen McLaren en Red Bull, maar het resultaat in Monaco toont volgens Vasseur wel aan waartoe zijn team in staat is. "Ik zou zeggen dat dit waarschijnlijk de potentie van de auto is, want dit waren verschillende banen met verschillende soorten asfalt en bandencompounds."

Door het tegenvallende resultaat in Monaco verwacht Max Verstappen niet dat het raceweekend in Canada veel beter zal worden. Ook Vasseur tempert de verwachtingen voor de Grand Prix van Canada. "In Canada bereik je veel hogere snelheden, dat zal het anders maken", meent Vasseur. "De karakteristieken van Canada zijn een beetje vreemd, want je hebt heel langzame bochten, veel kerbstones en een hoge topsnelheid. Maar ik zou zeggen dat we met een goed gevoel naar Canada gaan. En ja, de laatste drie races waren volgens mij representatief voor de huidige situatie en potentie."