Ferrari F1 verwacht ontwikkelingsstrijd: "Maar worden kleinere stapjes"

De laatste Formule 1-races is de strijd om de koppositie ongemeen spannend. In Miami won Lando Norris zijn eerste race, in Imola moest Max Verstappen tot het uiterste gaan om de zege te pakken en de laatste race in Monaco ging naar thuisheld Charles Leclerc. Het was daarmee voor het eerst sinds 2022 dat drie achtereenvolgende races een andere winnaar hadden. Het laat zien dat het veld dichter bij elkaar is gekomen, mede door de flink geüpgradede Ferrari en McLaren. Volgens Ferrari-teambaas Frederic Vasseur blijft het dit hele seizoen een gevecht om de laatste tienden. "Ik denk dat dit seizoen - en dat geldt voor iedereen, dus ook voor ons - de stappen die gezet worden kleiner zijn dan de afgelopen twee jaar", aldus de Fransman in gesprek met onder andere Motorsport.com.

De afgelopen seizoenen kwam Ferrari eens in de twee races met een upgrade op de proppen, terwijl dit jaar de focus vooral op de grote upgrade in Imola lag. Volgens Vasseur is dat niet per se een teken dat zijn team met name bezig is met het introduceren van grotere updates. "Het zou logisch zijn om eens per twee, drie races wat nieuws mee te nemen, maar het hangt ook van de volgorde van de races af. Als er drie races achter elkaar komen, dan kan is het lastig om in de eerste race reserveonderdelen klaar te hebben", legt hij uit over de snelheid van het introduceren van de updates. "En dan moeten we ook nog rekening houden met sprintweekends. Het is niet makkelijk om de auto op basis van alleen VT1 af te stellen."

Het is volgens Vasseur dit seizoen daarom belangrijker om de set-up in de Grands Prix in orde te hebben. "De impact die je daarmee kan hebben is groot. Ik denk dat we dat niet mogen onderschatten", aldus de ingenieur, die daarmee niet zegt dat de updates geen invloed hebben. "Het gaat op dat gebied meer om wie de snelheid van het introduceren van de updates dicteert. Wij zijn in ieder geval druk bezig in de windtunnel. Elke keer als daar wat goeds uit komt, dan willen we dat zo snel mogelijk introduceren op de baan."