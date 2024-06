Alesi: "Vasseur doet met Ferrari F1 wat Todt ook deed"

Ferrari is de laatste tijd bezig met een opmars en heeft in de eerste acht races van het F1-seizoen 2024 twee keer de zege behaald: Carlos Sainz won in Australië, Charles Leclerc pakte eindelijk de winst in zijn thuisrace in Monaco. Daardoor nadert Ferrari met rasse schreden Red Bull Racing, dat begin dit jaar nog ongenaakbaar geacht werd. Het verschil tussen de twee teams bedraagt 24 punten. Oud-Formule 1-coureur Jean Alesi, die van 1991 tot en met 1995 voor Ferrari reed, ziet in deze ommekeer vooral teambaas Frédéric Vasseur als sleutelspeler.

"Fred Vasseur is goed bezig om deze Ferrari consistentie te geven", zegt Alesi tegen Motorsport.com. "Ik heb de indruk dat hij het buitengewone werk herhaalt dat Jean Todt deed toen hij in Maranello aankwam, door een team op te bouwen waaruit vervolgens het Schumacher-tijdperk ontstond. Ik hoop dat de motorspecialisten van Cavallino een competitieve krachtbron kunnen bouwen voor de nieuwe reglementen die in 2026 van kracht gaan", aldus de 59-jarige Fransman.

Door zijn zege in Monaco heeft Leclerc ook stappen gezet richting Verstappen in de strijd om het coureurskampioenschap. Het gat tussen de twee coureurs is met 31 punten nog relatief groot, al kan één uitvalbeurt het beeld flink doen kantelen. Bij Ferrari was president John Elkann vooral gefocust op sterke prestaties vanaf 2026, maar Alesi ziet nu een andere situatie: "Het team is nu al competitief." Gevraagd of ze mee kunnen doen in de strijd om het constructeurskampioenschap, antwoordt de winnaar van de Grand Prix van Canada van 1995: "Dat niet alleen. Er staan nog zestien Grands Prix op de kalender en Ferrari lijkt me aan een opmars bezig. En dan is er ook nog een belangrijke bondgenoot die Red Bull kan helpen verslaan en dan heb ik het over McLaren."

Volgens Alesi kan Leclerc na zijn thuiszege stiekem ook beginnen te dromen van meer. "Ferrari had al gewonnen in Melbourne met Sainz en Charles zal nu die motivatie vinden om het goed te blijven doen." Verder heeft de voormalig F1-coureur het vermoeden dat bij Red Bull de glorietijden wel voorbij kunnen zijn met het aanstaande vertrek van topontwerper Adrian Newey. "Mijn gevoel zegt dat Red Bull zonder Adrian Newey een beetje is zoals het orkest van La Scala zonder dirigent. Er is geen noodzaak om daar nog iets aan toe te voegen..."