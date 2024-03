Ferrari: “Coureurs niet langer in overlevingsmodus met SF-24”

Door het voorspelbare karakter van de SF-24, zijn Charles Leclerc en Carlos Sainz beter in staat om de banden gedurende een stint te managen. Dat moet de rijders in staat stellen om vaker de aanval te openen op Red Bull Racing, dat al jaren over een uitstekend bandenmanagement beschikt. Vasseur zegt daarover: “Het grootste probleem vorig jaar was dat de auto in de race heel erg lastig te besturen was. Je moest meer forceren, waardoor er fouten gemaakt werden en de banden zwaarder belast werden. Dan kom je in een negatieve spiraal. Dit jaar is het veel gemakkelijker te lezen. Ze weten waar de limiet ligt en kunnen daar dan net onder blijven. Het bandenmanagement is daardoor zoveel eenvoudiger. Onze rijders zaten vorig jaar vooral in de overlevingsmodus, en daardoor gingen de banden er te snel aan.”

Met de overtuigende één-twee in de Grand Prix van Australië heeft de Scuderia bewezen op de goede weg te zijn. Volgens de teambaas heeft Ferrari vooral een grote stap gezet op het gebied van bandenmanagement: “We hebben een enorme sprong gemaakt in de consistentie tussen twee compounds. Daardoor is de auto in beide stints veel gemakkelijker te besturen, veel voorspelbaarder voor onze rijders. En dat maakt het ook makkelijker te ontwikkelen. En het is waarschijnlijk de grootste stap die we hebben gemaakt ten opzichte van vorig jaar. We hebben nu iets wat we niet gemakkelijk kunnen managen, maar we kunnen de auto in elk geval al vrij vroeg in het weekend lezen.”