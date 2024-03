Na de Formule 1 Grand Prix van Australië is het optimisme bij Ferrari groot. De race werd gewonnen door Carlos Sainz en Charles Leclerc maakte met zijn tweede plaats het Italiaanse feest compleet. Voor het eerst sinds Bahrein 2022 haalde de formatie uit Maranello een dubbelzege. Ook in de strijd voor beide kampioenschappen staan de Italianen er goed voor, want zowel bij de coureurs als de constructeurs is het gat naar de kop - Max Verstappen bij de coureurs, Red Bull Racing bij de constructeurs – slechts vier punten.

Om de goede vorm vast te houden zit Ferrari niet stil. Het team is hard aan het werk om de SF-24 verder te verbeteren. De eerste resultaten van het harde werk moeten in Japan al op de auto zitten. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com reist het team onder leiding van Frederic Vasseur naar Suzuka af met de nodige kleine verbeteringen. Vooral op aerodynamisch gebied hoopt de renstal met de updates een stap te zetten.

Een van de onderdelen die geüpgraded gaat worden is de vloer. Het technische team van Ferrari heeft met name het middelste gedeelte van dat onderdeel onder handen genomen en is ervan overtuigd dat het hun de volgende stap richting Red Bull kan zetten. Het laat zien dat Ferrari de productie van de upgrades opgeschroefd heeft, want oorspronkelijk was het idee om de vloer pas tijdens de race in Imola te introduceren. Nu komt de nieuwe vloer maar liefst drie weekenden eerder.

De keuze om de vloer nu al mee te nemen valt goed te verklaren. Zowel tijdens de race in China als die van Miami staat er een sprintweekend op het programma, waardoor er maar een vrije training is om de nieuwe onderdelen te testen. Op Suzuka is het reguliere schema van kracht, waardoor er drie oefensessies zijn. Genoeg tijd dus om de nieuwe vloer te testen.

Metamorfose verwacht in Imola

Zoals gezegd is de verwachting dat in Imola de Ferrari een heuse metamorfose krijgt. Volgens onze Italiaanse collega's zal met name de opbouw van de sidepods anders zijn. De inlaten voor de lucht richting de radiateuren wordt nog extremer dan dat er nu op zit. Het heeft er alle schijn van dat het de kant van de sidepods van Red Bull opgaat.