Ferrari introduceerde een nieuw maar eenvoudig concept in Melbourne. Aan de bevestigingssteun van de achtervleugel, die mooi rond de uitlaat is gevormd, werd aan beide kanten een winglet toegevoegd.

Het is interessant dat nog niet eerder iemand hier winglets heeft geplaatst, aangezien het gebruik ervan binnen die zone is toegestaan en vooral omdat Formule 1-ontwerpers een voorliefde hebben voor het plaatsen van aerodynamische oppervlakken waar dat maar mogelijk is. Hoewel dit de eerste keer is dat we hier een winglet zien, is het aannemelijk dat andere teams dit in de loop van het seizoen aan hun arsenaal toevoegen. Deze 'pylon winglets' helpen om een deel van de warmte afkomstig uit de uitlaat beter te sturen en om de luchtstroming naar de beam wing te verbeteren.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari stapte voor de kwalificatie en de race over op een enkele beam wing-configuratie, nadat het de SF-24 in eerste instantie had geprepareerd met een dubbele vleugelconfiguratie. Het team was duidelijk van mening dat deze configuratie met minder downforce beter paste bij de vereisten van het Albert Park Circuit, nadat het de andere optie had uitgeprobeerd in de vrije training op vrijdag. De achtervleugel bleef in dezelfde configuratie als tijdens de eerste twee races. De nieuwe, lower downforce-configuratie die werd meegenomen naar Saudi-Arabië bleef ongebruikt op de plank liggen.

Aston Martin AMR24 voorvleugel detail Foto door: Giorgio Piola

Aston Martin introduceerde in Australië een nieuwe configuratie van de voorvleugel, waarbij de lay-out van de bovenste twee flappen is gewijzigd om de prestaties van de vleugel en daarmee van de auto als geheel te verbeteren.

Als gevolg van het gewijzigde flapprofiel heeft het team ook een van de metalen steunbeugels in het midden van de onderste van die twee flappen verwijderd.

Kick Sauber C44 voorvleugel detail Foto door: Giorgio Piola

Ook Sauber introduceerde een nieuwe voorvleugel in Australië, maar dit was een ingrijpendere revisie, omdat ze overstapten op de semi-losstaande flap en endplate-verbinding die Mercedes al gebruikt sinds het begin van de huidige reglementen. Het doel van dit ontwerp is om de hoeveelheid outwash die het buitenste deel van de vleugel genereert te vergroten, terwijl het nog steeds de gewenste capaciteit heeft om de downforce te genereren die nodig is voor de voorvleugel.

Dit betekent dat Sauber een vrijstaande flapsectie heeft gecreëerd voor de bovenste twee elementen, met verbindingsstukken aan het uiteinde, die ook naar buiten zijn gericht in samenhang met een nieuwe vorm van de endplate. Ook is de vorm van de flappen over de hele spanwijdte veranderd.

Zoals we hebben gezien bij andere teams die voor deze oplossing hebben gekozen, heeft Sauber ook twee winglets bevestigd aan de endplate boven de semi-losstaande flappen, die niet alleen zelf een luchtstroom creëren, maar ook samenwerken met de wervelingen die worden gecreëerd door andere oppervlakken in die regio.

Helaas voor Zhou Guanyu betekende schade aan zijn voorvleugel tijdens de kwalificatie dat hij de race vanuit de pitstraat moest starten, omdat het team geen reserveonderdelen van deze nieuwe configuratie tot zijn beschikking had.



Technisch detail Red Bull Racing RB20 Foto door: Giorgio Piola

Red Bull beschikte tijdens de Grand Prix van Australië niet over nieuwe onderdelen, maar dat betekent niet dat het ontwikkelingsprogramma niet doorgaat. In de beginfase van VT1 voorzag het team de auto van Max Verstappen van extra camera's en plaatste het markeringen op het deflectorpaneel van het voorwiel om te bestuderen hoeveel het beweegt.

Er werden drie camera's toegevoegd aan de RB20 om de gewenste beelden vast te leggen, met een camera op elke sidepod en een camera op de neus met twee camera's die zijdelings gericht waren (rode pijlen).

Aan de onderkant van de deflector werden cirkelvormige richtstickers aangebracht voor duidelijke referentiepunten wanneer de beelden worden bekeken. Er werden extra richtpunten toegevoegd aan de deflector door middel van uitsteeksels die het team aan het oppervlak bevestigde om de zichtlijn voor de camera's te verbeteren (blauwe pijlen).

RB F1 Team VCARB 01 achtervleugel vergelijking Foto door: Naamloos

Na drie races heeft RB's VCARB 01 al net zoveel achtervleugelconfiguraties gebruikt. En als enige team dat voor deze aanpak kiest, is het duidelijk dat het in het begin van het seizoen een breed assortiment wil opbouwen om de auto aan te passen aan de specifieke eisen van elk circuit.

Het algemene DNA van de vleugelconstructie blijft hetzelfde, ongeacht het vereiste downforce-niveau, met een schepvormig hoofdvlak en een semi-losgekoppelde tipsectie. Maar er zijn subtiele veranderingen bij elke specificatie om het gewenste niveau van downforce en luchtweerstand te bereiken, of het nu gaat om de vorm van de flappen, de randen of de diepte van de vleugel.

De vleugel die in Australië werd gebruikt, was opnieuw gekoppeld aan een enkele beam wing, terwijl het team in Bahrein een traditionele oplossing met twee elementen had gebruikt. Het algehele ontwerp van de achtervleugel was meer in de richting van de versie die in Bahrein werd gebruikt, met het meer afgeplatte lepelvormige hoofdvlak en de V-vormige inkeping in de middellijn van de bovenste flap die in Saudi-Arabië te zien was.