Ferrari achterhaalt oorzaak van mislukte Imola-update

Tijdens de Formule 1 Grand Prix van Imola verscheen Ferrari met een nieuwe vloer. Het idee was dat het nieuwe onderdeel de Italiaanse renstal weer kandidaat zou maken voor de overwinningen, maar het resultaat was precies het tegenovergestelde. In plaats van een gehoopte aanval op de top, beleefde de formatie uit Maranello een race later in Barcelona met slechts elf punten een van de slechtste weekenden van het seizoen. De coureurs klaagden daar volop over het stuiteren van de auto.

In Silverstone besloot Ferrari de vloer niet meer te gebruiken om het probleem te verhelpen, waarna in Hongarije een aangepaste versie onder de auto zat. Dat leverde in Baku een pole voor Charles Leclerc op. Ook in Singapore lagen er kansen, maar na een crash van Carlos Sainz in Q3 kon Ferrari in de race geen vuist maken. Een van de belangrijkste performance engineers van Ferrari Jock Clear legt uit waarom de vloer niet bracht wat het moest brengen.

"Je bent nooit volledig zeker, maar dit laat volgens mij goed zien dat het goed en slecht kan gaan met de ontwikkeling", begint Clear tegenover onder andere Motorsport.com. "Je kan ook aan andere teams vragen hoe het kan dat ze de verkeerde afslag hebben genomen. We hadden na Spanje niet het idee dat wij dat hadden gedaan, maar we zagen wel een opvallend verschil tussen wat we in de windtunnel en op het circuit zagen. Het was aan ons om dat aan te pakken."

Clear en zijn collega's zijn daar direct mee aan de slag gegaan. "Dat doen we altijd als we iets opvallends zien. Je moet er vol op duiken, proberen het op te lossen en het vervolgens op de baan laten zien. Nu hebben we door wat het probleem was en zijn we terug naar het circuit gegaan met de ogen open om te zien of er nog meer opvallende verschillen komen. Die gaan er komen, want dat hoort bij zo'n proces", verklaart de Brit. "Het hoort erbij dat soms de ontwikkeling niet goed gaat en niet werkt. Dat is iets wat we wekelijks testen. We vertrouwen op het proces waar we nu mee bezig zijn en vertrouwen dat we het oplossen. Het is nu wachten op de volgende bananenschil."

Resultaten met grondeffect-auto's minder betrouwbaar

Opvallend is dat Ferrari niet het enige team is dat mislukte updates kwam. Clear ziet een patroon en legt uit hoe dat kan. "Zo gauw je over de kerbs of over hobbels rijdt, verandert de downforce. Dat kan de windtunnel niet simuleren", legt de 61-jarige technicus. "We kunnen de auto op en neer laten stuiteren, maar de data worden daar een zooitje van."

"Er is een maximaal niveau met de correlatie tussen de windtunnel en de baan. Het is lastig dat je nooit 100 procent zekerheid hebt", vervolgt Clear. "Je krijgt met deze grondeffect-auto's opmerkelijke verschillen, want het is nu belangrijk hoe dicht je bij het asfalt rijdt. Als dat nul is, dan verlies je alle downforce. Als je vijf millimeter van het oppervlakte af gaat, dan krijg je ineens een enorme lading downforce. Je komt dan in het peaky gebied met de vloer. Iedereen staat voor deze uitdagingen."