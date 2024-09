Wat Norris volgens zijn engineer dit F1-seizoen anders doet

Met nog zeven Grand Prix-weekenden op het programma is de Formule 1-titeldroom van Lando Norris springlevend. De McLaren-rijder is de afgelopen weekenden flink ingelopen op kampioenschapsleider Max Verstappen. Het gat is nu nog maar 52 punten en gezien de laatste resultaten is het niet ondenkbaar dat de Brit die achterstand goedmaakt.

Norris heeft dit seizoen meerdere keren door laten schemeren dat hij er alles aan doet om goed voor de dag te komen. De Engelsman stelt dat hij harder werkt dan ooit tevoren, iets wat zijn engineer Will Joseph in de F1 Nation-podcast beaamt. "In alle eerlijkheid moet ik zeggen dat dat waar is. De afgelopen jaren hebben we heel wat dingen geprobeerd en hebben we veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling. Het harder werken is daar het resultaat van", legt de Brit uit. Toch is volgens Joseph de werkwijze nog niet optimaal. "Het gaat nu om de finesse."

Die puntjes op de i liggen wat Joseph betreft vooral bij dingen buiten het afstellen van de auto. "Het gaat er dan om dat we ons correct voorbereiden op de week en het weekend, dat we genoeg rusten in het weekend en dat we door het weekend heen discussiëren over de juiste punten", verklaart hij. "We passen dus de manier waarop we werken aan op de situatie waar we ons in bevinden. En we bekijken dan onze eigen sterke punten. Lando heeft daarin zijn eigen aandeel en ik denk dat we dat zien."

Singapore voorbeeld van resultaat van andere werkwijze

Dat Norris een andere werkwijze gebruikt, was volgens Joseph in Singapore goed te zien. De McLaren-coureur was het hele weekend razendsnel en was alleen in de eerste vrije training niet bovenaan de tijdenlijst te vinden. "Singapore kan een evenement zijn waar je snel afgeleid wordt. Het is een andere tijdzone, warm en heel druk", legt Joseph uit. "Lando liet echter zien dat hij kon herstellen en de volgende dag terug te komen nadat hij gereflecteerd had op zichzelf en wat er die dag ervoor gebeurde, waar we over gesproken hebben en op welke gebieden we ons willen ontwikkelen."

Video: Onze uitgebreide analyse van de F1 GP van Singapore