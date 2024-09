Met een dominant optreden in Singapore heeft Lando Norris de achterstand op F1-leider Max Verstappen teruggebracht tot 52 punten. Met nog zes races te gaan, waaronder drie sprintraces, zijn er nog 180 punten te verdienen. Alles is dus nog mogelijk. Nico Rosberg heeft echter weinig vertrouwen in een wederopstanding van Red Bull Racing, zo laat hij Sky Sports weten. “Ik ben er niet van overtuigd dat ze dit jaar nog races kunnen winnen, zo groot is de achterstand op dit moment. Ze hebben er dit weekend het beste van gemaakt. Max' ronde in de kwalificatie was perfect. Hij raakte elke apex perfect en kwam daardoor op de tweede plek uit. Hij moet elke keer tweede worden om wereldkampioen te worden. Maar dat lijkt me niet haalbaar, want je hebt Oscar Piastri en misschien eens Ferrari [die er tussen komt]. Mercedes is nu minder sterk, maar het is erg moeilijk voor Max. Norris kan alle races winnen, ik zie niet in waarom niet.”

Toch zal de Brit dan wel wat moeten veranderen, zo concludeert de wereldkampioen uit 2016: "Hij reed geweldig, hij was van een andere planeet. Hij had het hele weekend sensationele snelheid. Hij deed alles perfect om zijn titelkansen in leven te houden, om met goede kaarten de beslissende fase in te gaan. Het is grappig. Hij ligt zo ver aan de leiding en maakt drie fouten. Hij kust twee keer de muur. Beide keren had het ook zomaar over kunnen zijn. Normaal gesproken is de voorvleugel kapot en dan is de overwinning weg, dat was een enorme mazzel. Dan zien we nog een moment waarop hij de muur raakt. Net als Russell vorig jaar, die daardoor uitviel. Een centimeter meer en dan is het voorbij. Drie van dit soort momenten met dertig seconden voorsprong is ongebruikelijk. Als hij wereldkampioen wil worden, moet hij daar vanaf, want dan moet alles goed gaan."

