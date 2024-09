Op 4 juni werd bekend dat er twee mannen zijn aangehouden vanwege een poging om de familie van de zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher te chanteren. De vader en zoon hadden volgens de rechtbank in Wuppertal de beschikking over enkele privéfoto's, genomen vlak na het ski-ongeval in 2013 en dreigden met het openbaar maken van die beelden als er niet vijftien miljoen euro zou worden betaald. Dat kwam er niet van, want beide heren werden gearresteerd in deze zaak.

De rechtbank maakt nu bekend dat er nog een derde persoon is aangeklaagd. Dat meldt Kronen Zeitung. Het zou gaan om een voormalige beveiligingsmedewerker van de familie die de gedigitaliseerde beelden aan de vader en zoon heeft gegeven met het doel om de Schumachers te chanteren. Dat hebben de vader en zoon ook geprobeerd. Meerdere keren is de familie Schumacher gebeld met het bericht dat er geld moest komen, anders zouden de foto's gepubliceerd worden op het darkweb. In het huis bij de voormalig beveiliger zijn bij een huiszoeking in het kader van het onderzoek onder andere harde schijven, USB-sticks en mobiele telefoons in beslag genomen.

Het onderzoek is samen met de Zwitserse autoriteiten uitgevoerd, want daar woont de familie Schumacher. Door middel van de meest moderne technieken werd het chantagebericht teruggeleid naar de twee mannen uit de Duitse plaats Wuppertal. De twee mannen die probeerden te chanteren mogen de zaak in vrijheid afwachten. Of dat ook voor de voormalige werknemer geldt, is niet bekend.

Eerdere chantagezaken

Het is niet de eerste keer dat er geprobeerd is om de familie Schumacher te chanteren. In 2017 werd een 25-jarige man uit Baden-Württemberg veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden. Hij had Corinna Schumacher gebeld en geëist dat hij 900.000 euro zou krijgen, anders zou hij haar kinderen wat aan doen. De man liep uiteindelijk tegen de lamp toen hij zijn eigen bankrekeningnummer in een e-mail aan de familie doorstuurde.