F1-analist Brundle: Max Verstappen verspilt energie in strijd tegen FIA

Na het "f....d up!" van Max Verstappen in de persconferentie voorafgaand aan de Formule 1-race in Singapore kreeg de Nederlander een taakstraf opgelegd. Sindsdien gaat het daar veel over in het F1-wereldje. Velen vinden het onterecht dat de Red Bull-coureur nu bestraft is. Verstappen kwam na de straf in actie en liet in de andere FIA-persconferenties weinig los als protest, om daarna buiten de zaal de pers uitgebreider te woord te staan.

Martin Brundle snapt echter niet dat de 26-jarige coureur zich zo druk maakte over deze straf. "Ik weet niet waarom Max zich zo laat afleiden en zich zo laat meeslepen in de strijd over het vloeken met de FIA", begint de voormalige F1-coureur. "Het is verspilde energie en het helpt hem totaal niet, maar voor een groot deel ging hij niet in op vragen tijdens de persconferenties [op zaterdag en zondag]."

Dat Verstappen een straf kreeg, kan Brundle wel ergens een beetje begrijpen. "Ik begrijp dat coureurs geen kinderen zijn. En we weten dat de coureurs soms vloeken over de boordradio, met het idee dat deze niet worden uitgezonden. Dan zeggen ze natuurlijk 'als je ons niet wil horen vloeken, zend die boordradio's dan niet uit'", ziet de analist. "Dit mag dan wel de dagelijkse taal zijn, maar ze vertegenwoordigen wel zichzelf, hun families, hun land, hun team, hun wereldwijde sponsors, F1 zelf en de uitzendgemachtigden wereldwijd. Het zijn iconen, kampioenen. Ze moeten verantwoordelijk omgaan met de privileges die ze daarmee krijgen, zeker omdat er zoveel jonge fans kijken. Niemand wil de energie, emotie of vrijheid van meningsuiting weghalen, maar het zou netjes zijn om buiten het heetst van de strijd niet te vloeken."

Wel is Brundle lovend op de manier waarop Verstappen in Singapore zijn kunsten op het circuit liet zien. "Max Verstappen heeft met zijn tweede plaats in de kwalificatie en in de race het geweldig gedaan. Red Bull heeft het op dit circuit altijd lastig gehad en dit is het enige circuit waar hij nog nooit heeft gewonnen. Sterker nog, hij heeft hier nog maar drie rondes aan de leiding gereden. Hij maakte het verschil en was echt tevreden met dit resultaat", aldus de Engelsman.