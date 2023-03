Aston Martin heeft van de winter grote vooruitgang geboekt. Waar het team vorig jaar met Sebastian Vettel en Lance Stroll worstelde om in de punten te eindigen, stond Fernando Alonso al tweemaal op het podium namens het team uit Silverstone. De Spanjaard moest in Saudi-Arabië zijn derde plaats kort afstaan aan George Russell dankzij een tijdstraf, maar die werd na de race teruggedraaid waardoor hij alsnog zijn honderdste Formule 1-podium pakte.

Het team van teameigenaar Lawrence Stroll heeft laten zien dat het met de AMR23 een competitieve auto in huis heeft, maar nog niet competitief genoeg om het Red Bull lastig te maken. De RB19 met Max Verstappen en Sergio Perez achter het stuur was in Bahrein en Saudi-Arabië elke ronde wel meerdere tienden van een seconde tot zelfs een volle seconde sneller.

Alonso heeft al twee keer met de champagne kunnen spuiten op het podium, maar de twee hoogste treden zijn voorlopig gereserveerd voor Red Bull. De tweevoudig wereldkampioen blijft daarom ook realistisch over zijn kansen op een zege dit seizoen, al hoopt hij met een kalender van 23 races dat die kansen zich wel voordoen. "We hebben wat hulp van hen nodig. Maar ooit zal er een moment komen, ze kunnen niet altijd eerste en tweede eindigen. De ene dag is het een pitstop [die mis gaat], de andere dag een versnellingsbak", wijst Alonso naar de problemen die Red Bull heeft gehad met de betrouwbaarheid. "Max had er [in de kwalificatie] last van, als hij dat [in de race] had gehad, dan had hij moeten uitvallen. Er zullen circuits komen waar hun betrouwbaarheid of wat dan ook ons zou kunnen helpen. Hopelijk grijpen we in die races dan de kans."

Op het Jeddah Corniche Circuit voelde Alonso dat het gat tussen de AMR23 en de RB19 kleiner was dan in Bahrein. "In Bahrein lagen zij, toen zij pushten, heel ver voor. Hier lagen ze voor en ja, ze waren ongenaakbaar, maar het zat dichter bij elkaar. Dat was dus goed. We lagen aan de leiding van de race, dus we hebben de eerste foto van een Aston Martin die aan de leiding van een Formule 1-race ligt. Hopelijk is het niet de laatste."