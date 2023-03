Aston Martin maakt in Saudi-Arabië opnieuw een sterke indruk. In de vrije trainingen opereerde Fernando Alonso steevast in de voorste gelederen en dat beloofde veel goeds voor de kwalificatie. Daar waar de Spanjaard en zijn nieuwe werkgever er in Bahrein echter niet in slaagden om de goede vorm van de oefensessies vast te houden in de kwalificatie, lukte dat in Jeddah wel. Mede door het wegvallen van de door pech getroffen Max Verstappen reed Alonso de derde tijd in de kwalificatie, achter polesitter Sergio Perez en Charles Leclerc. Door de gridstraf van laatstgenoemde mag hij echter plaatsnemen op de eerste startrij.

Die prestatie stemt Alonso meer dan tevreden, zo heeft hij direct na afloop van de kwalificatie laten blijken. "Absoluut. Het is tot nu toe een heel goed weekend voor ons geweest", blikt de tweevoudig wereldkampioen terug op de vrijdagse en zaterdagse actie op het Jeddah Corniche Circuit. Hij concludeert dat Aston Martin een goede stap heeft gezet qua kwalificatiesnelheid. "De kwalificatie was onze zwakkere plek in Bahrein, maar vandaag leek de auto heel goed te presteren over één ronde. Laten we kijken wat we morgen vanaf deze positie kunnen bereiken. Charles heeft natuurlijk een straf, dus we starten vanaf de eerste rij op de grid. Dat is simpelweg geweldig."

Daar waar Alonso in Bahrein dus meer had verwacht van de snelheid van de Aston Martin over één ronde, kon hij absoluut niet klagen over de snelheid van de auto tijdens de race. In zijn eerste race voor de renstal uit Silverstone rekende hij af met Lewis Hamilton en Carlos Sainz, om zo zijn eerste podiumplek sinds de GP van Qatar in 2021 te pakken. De race pace van de AMR23 was dus meer dan in orde. Tijdens de tweede training liet Alonso tegen het einde wel wat meer verval zien bij de racesimulatie, maar dat is voor hem geen reden tot zorgen. "We hebben vertrouwen. Het gat was denk ik ietwat geflatteerd, want laat ik zeggen dat de lange run op vrijdag een beetje beïnvloed werd door verkeer", verklaart de man uit Oviedo, die de race met vertrouwen tegemoet ziet. "We zijn op zondag beter dan op zaterdag, dus het voelt heel goed om vanaf de eerste rij te starten."

Video: Alonso klokt derde tijd tijdens slotfase van Q3 in Jeddah