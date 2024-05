Alonso: Hamilton kreeg geen straf omdat hij niet Spaans is

De sprintrace in Miami zat er al snel op voor Lando Norris. Hij kreeg een tik van Lance Stroll, die eerst aangetikt werd door teamgenoot Fernando Alonso omdat hij Lewis Hamilton aan de binnenkant zag komen aanstormen. Alonso liep een lekke band op en kwam slechts als zeventiende over de streep. Voorafgaand aan de race had hij al weinig trek in de sprintrace, maar na die sessie maakte Alonso zijn ongenoegen duidelijk. Hij stelt dat Hamilton aan een straf is ontsnapt 'omdat hij geen Spanjaard' is.

"We zullen wel zien wat ze beslissen", antwoordt hij tegen DAZN, gevraagd of de FIA mogelijk actie zal ondernemen - wat dus niet gebeurd is. "Ik neem aan dat zij niks zullen doen omdat hij niet Spaans is! Maar hij heeft voor een aantal mensen de race verpest, met name voor Norris die een hele snelle auto had en er na dat incident meteen uit lag."

Alonso mopperde voor de sprintrace al dat deze 'geen betekenis' heeft omdat er 'niet gestreden' mag worden. Hij deed die uitspraken naar aanleiding van de straf die hij kreeg in China. Hij reed zelf ook naar die woorden, want naar eigen zeggen nam hij geen risico's in Miami. "Misschien ben ik vandaag niet bestraft, maar ik krijg altijd straffen", verzucht de tweevoudig F1-kampioen. "Vandaag weer hetzelfde verhaal. Ik zat achter Ocon en had misschien een risico kunnen nemen door hem in te halen, maar ik nam het risico niet om te voorkomen dat ik bestraft zou worden. Ik heb dus geprobeerd de race gewoon uit te rijden, die 19 ronden te doen, om dan terug te gaan naar het team en de veranderingen door te nemen."

Door het vroege incident bij de start werd de aanpak van Alonso ook anders. Hij beschouwde de sprintrace nu als een vrije training. "We hadden sowieso al weinig interesse in de sprintrace", meent de 42-jarige Aston Martin-coureur. "We zouden gewoon de bandendegradatie bekijken, evenals andere zaken checken voor morgen. Voor ons was het eigenlijk een vrije training, niet echt een race. Nu begint het belangrijke gedeelte van het raceweekend: de kwalificatie en dan de 57 ronden in de race van morgen. Ik denk dat we conclusies kunnen trekken na deze sprintrace en nu parc fermé weer open gaat kunnen we proberen om de auto een klein beetje te verbeteren", besluit Alonso.