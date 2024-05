Alonso voerde tijdens de sprintrace in China een fraai duel met Carlos Sainz. Contact tussen de twee Spanjaarden betekende het einde van de race van Alonso, terwijl Sainz terugviel door schade. De coureur van Aston Martin kreeg na afloop van de wedstrijd een tijdstraf van tien seconden voor de botsing met zijn landgenoot, al had dat gezien zijn DNF geen gevolgen meer voor de race-uitslag. Daarnaast kreeg Alonso drie strafpunten, waardoor de tweevoudig wereldkampioen er nu zes in totaal heeft - bij twaalf strafpunten binnen een jaar volgt automatische een race schorsing.

Aston Martin-teambaas Mike Krack verweet de stewards inconsistent te zijn en het team uit Silverstone liet het er niet bij zitten: er is een Right of Review aangevraagd. Voor de zaak echter opnieuw kan worden bekeken, moet eerst worden vastgesteld of er sprake is van 'significant en nieuw' bewijs dat ten tijde van de eerste behandeling nog niet beschikbaar was. Dit gebeurt later op vrijdag

“We zijn een andere mening toegedaan”, licht Alonso in Miami Aston Martins verzoek om herziening toe. “Maar dat gebeurt in elke sport. Ook als je naar een voetbalwedstrijd op tv kijkt, is een bepaalde overtreding die wordt gemaakt afhankelijk van het team waarvoor je bent, geel, rood of helemaal geen kaart waard. Je hebt altijd met andere meningen te maken. Maar ik had in China heel erg de indruk dat 99 procent van de mensen had genoten van de sprintrace en de gevechten die gevoerd werden. Maar ik heb uiteindelijk de zwaarste straf van de race gekregen. Dat was misschien een klein beetje verwarrend, maar we zullen het zien.”

In Australië kreeg Alonso een straf voor de wijze waarop hij verdedigde ten opzichte van George Russell, die tijdens de laatste ronde van de Grand Prix crashte. “Regels zijn regels, die accepteren we. Soms ben je het eens met een beslissing en soms oneens, maar we hebben het te accepteren want de stewards hebben alle macht als het gaat om het maken van deze besluiten. Zij zijn degenen die de regels volledig begrijpen. Maar ik kreeg tijdens de vorige twee evenementen n Australië en China de zwaarste straffen. Het is daarom goed om te kijken of alles verder oké is, en er zeker van te zijn dat er verder niets speelt.”