Alonso heeft weinig trek in F1-sprintrace: "Mogen toch niet strijden"

In Miami dient zich nog wel een zogenaamde 'right of review' aan voor Aston Martin. Zij zijn er dus van overtuigd dat zij 'significant en nieuw' bewijs hebben naar aanleiding van de tijdstraf en strafpunten die Fernando Alonso in China kreeg voor het contact met Carlos Sainz in de sprintrace. Het team hoopt die straf dus teruggedraaid te krijgen, maar het zit de 42-jarige Spanjaard hoe dan ook nog goed dwars. Na de sprint kwalificatie in Miami, waarin hij de achtste tijd noteerde achter teamgenoot Lance Stroll, stelt hij dat de sprintrace 'niet heel interessant' is. "De sprintrace betekent toch niks", moppert Alonso. "Zeker omdat we niet kunnen vechten omdat we anders bestraft worden. Wat we morgen dus ook doen, is voor de lol. Het is niet heel interessant voor ons."

In de sprint kwalificatie leek Alonso het niet helemaal naar zijn zin te hebben in de AMR24. Hij wist net als Stroll door te stoten tot de top-tien, maar een sterke prestatie over één ronde zat er nu niet in. Aston Martin was daar de afgelopen raceweekenden juist sterk in, maar voor nu moet het team dus genoegen nemen met de vierde startrij in de sprintrace. "Het was moeilijk om het gripniveau af te lezen, evenals de verandering van bandencompound - van de mediums naar de zachte banden", legt de tweevoudig F1-kampioen uit. "Het was lastig, maar het was ook voor iedereen hetzelfde. We stonden met beide auto's in SQ3, dat was het doel. We zullen het morgen wel zien."

De sprintrace biedt nog enkele mogelijkheden om naar voren te rijden, al zorgt het gebrek aan data met slechts één vrije training ook voor genoeg vraagtekens. Of Alonso wel al een idee heeft van het racetempo van zijn AMR24? "Niet echt, want we hebben geen long runs gedaan in de eerste vrije training", aldus Alonso.

Donderdag liet Alonso al optekenen dat het recht op herziening waar Aston Martin een beroep op doet, vooral ter verduidelijking is dat er verder niets speelt bij de besluiten van de stewards. Hij is namelijk voor zijn gevoel het zwaarst gestraft. "Regels zijn regels, die accepteren we", zei Alonso. "Soms ben je het eens met een beslissing en soms oneens, maar we hebben het te accepteren want de stewards hebben alle macht als het gaat om het nemen van deze besluiten. Zij zijn degenen die de regels volledig begrijpen. Maar ik kreeg tijdens de vorige twee evenementen n Australië en China de zwaarste straffen. Het is daarom goed om te kijken of alles verder oké is, en er zeker van te zijn dat er verder niets speelt.