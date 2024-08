F1-veilingen: De duurste Formule 1-wagens allertijden

Het is al jaar en dag meer dan een leuke, maar kostbare hobby. Het verzamelen en doorverkopen van Formule 1-auto's is lucratieve handel geworden. De meest gewilde exemplaren – voorzien van alle originele details, inclusief krachtbron en met een opmerkelijke geschiedenis – leveren tientallen miljoenen op.

Dat de prijzen de pan uitstijgen, blijkt wel uit een vorige peiling door deze site, drie jaar geleden. Indertijd stond de McLaren MP4/8A waarmee Ayrton Senna in 1993 zijn zesde en laatste Grand Prix van Monaco won, nog in de top-vijf. Opbrengst? 4,2 miljoen euro, een bedrag waarvoor je nu waarschijnlijk bij RM Sotheby's niet eens meer een kop koffie krijgt. Dit zijn de F1-wagens die het meeste opleverden bij een veiling.

5. Ferrari F2001 (geveild in 2017) – 7,5 miljoen euro

Op plaats 5 vinden we de Ferrari F2001 waarmee Michael Schumacher zijn derde wereldtitel won. De auto werd in 2017 geveild voor 7,5 miljoen euro, ver boven de verwachtingen. Met dit exemplaar won Schumacher de Grands Prix van Monaco en Hongarije. Een deel van de opbrengst ging naar de Schumachers Keep Fighting Foundation. Dit is overigens niet de F2001b die vorig jaar werd geveild (en veel minder opleverde) en binnenkort opnieuw onder de hamer gaat.

Michael Schumacher, Ferrari F2001 Foto door: Ferrari Media Center

4. Ferrari 312 T4 (geveild in 2024) – 7,6 miljoen euro

De recentst geveilde auto op deze lijst is een Ferrari uit de jaren zeventig, uit de privécollectie van oud-wereldkampioen Jody Scheckter. Zijn 321 T4 waarmee hij in 1979 wereldkampioen werd en de Grands Prix van België, Monaco en Italië won, leverde afgelopen mei 7,6 miljoen euro op. Niet slecht voor een auto van een eenmalig wereldkampioen, zeker gezien de overige namen van bestuurders in dit lijstje.

Jody Scheckter, Ferrari 312 T4 Foto door: Motorsport Images

3. Ferrari F2003 (geveild in 2022) – 13,6 miljoen euro

Michael Schumacher won 21 jaar geleden zijn zesde wereldtitel. Hij deed dat in de Ferrari F2003-GA, waarbij die laatste letters staan voor Gianni Agnelli, de voormalige baas van FIAT die vlak voor de introductie van de auto was overleden. De auto, ontworpen door Rory Byrne en Ross Brawn, werd geïntroduceerd tijdens de Spaanse Grand Prix, een race die Schumacher meteen won. Later dat jaar won hij er ook nog de F1-races in Oostenrijk, Canada, Italië en Verenigde Staten mee.

Michael Schumacher, Ferrari F2003-GA Foto door: Ferrari Media Center

2. Mercedes W04 (geveild in 2023) – 17 miljoen euro

De auto waarmee Lewis Hamilton zijn eerste race bij Mercedes won. Hij gebruikte deze W04 tijdens de Grand Prix van Hongarije van 2013. De Brit wist destijds een verrassende pole om te zetten in een klinkende overwinning, voor Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen. Het opmerkelijke is dat deze wagen, in tegenstelling tot alle andere auto's in deze top-vijf, geen wereldtitel won. Ook de opbrengst was verrassend. RM Sotheby's had gerekend op een 'schamele' 13 miljoen euro.

Lewis Hamilton, Mercedes W04 Foto door: Sutton Images

1. 1954 Mercedes W196R (geveild in 2013) – 23 miljoen euro

Min of meer dezelfde auto als die RM Sotheby's onder de hamer gaat brengen, maar met een andere body. De auto die geveild gaat worden is een 'Type Monza' met gesloten wielkasten, speciaal geschikt voor hogesnelheidscircuits. Het exemplaar dat in 2013 bijna 23 miljoen euro opleverde was er een met open wielen. Het was de wagen waarmee Juan Manuel Fangio in 1954 de GP’s van Duitsland en Zwitserland en zijn tweede wereldtitel won.

Juan Manuel Fangio Mercedes W196R

En de duurste (sport)auto aller tijden?

Overigens is de duurste sportauto aller tijden niet in dit lijstje opgenomen. Een Mercedes 300SLR Uhlenhaut Coupé – vernoemd naar Mercedes-ontwerper Rudolf Uhlenhaut – werd in 2022 uit de eigen collectie van Mercedes voor 135 miljoen euro geveild. Die auto is een straatlegale versie van de W196S die op Le Mans werd gebruikt. De opbrengst stak de Duitse autofabrikant in een fonds om jongeren de kans te geven zich te specialiseren in het zoeken naar energiezuinige oplossingen.