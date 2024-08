Unieke Ferrari F1-bolide Michael Schumacher wordt opnieuw geveild

De Ferrari F2001b heeft een korte, maar succesvolle geschiedenis in de Formule 1. Michael Schumacher reed begin 2002 twee Grands Prix met de bolide, terwijl Rubens Barrichello er driemaal mee reed. De Braziliaan viel iedere keer uit, maar Schumacher wist de Grand Prix van Australië te winnen en in Maleisië als derde te eindigen. Deze prestaties behaalde de Duitser in de auto met chassisnummer 215, die op zaterdag 17 augustus geveild wordt door RM Sotheby's in het Californische Monterey. Het veilinghuis verwacht dat de F2001b tussen de 8 en 10 miljoen dollar - omgerekend 7,33 tot 9,16 miljoen euro - gaat opleveren.

Eigenlijk had de Ferrari F2001b nooit aan Formule 1-races deel moeten nemen. Na het inzetten van de F2001 in 2001 werkte de Scuderia voor 2002 aan de F2002. Tijdens het uitgebreide testprogramma met die bolide doken echter wat kinderziektes op, vooral met betrekking tot de versnellingsbak. Daardoor besloot Ferrari om de introductie van de F2002 uit te stellen en een aangepaste versie van de F2001 te maken voor de eerste fase van het nieuwe seizoen. Met onder meer een nieuw aerodynamisch pakket en enkele motorische upgrades voor het oude motorblok kwam de F2001b tot stand, waarmee de tijd werd overbrugd tot de F2002 helemaal klaar was voor inzet tijdens raceweekenden.

Dat de F2001b met chassisnummer 215 volgende week geveild wordt, is opvallend te noemen. Nog maar een jaar geleden bood RM Sotheby's hetzelfde chassis ook al aan op de veiling in Monterey. Destijds leverde de bolide zo'n 6 miljoen dollar op. Hoewel onduidelijk is waarom de F2001b nu alweer wordt aangeboden op de veiling, verwacht Sotheby's dit jaar dus tussen de 8 en 10 miljoen dollar te ontvangen voor de auto. Dat ligt ongeveer in lijn met wat andere Ferrari F1-bolides van Schumacher in het verleden hebben opgeleverd. Zo wisselde een F2003 uit 2003 enkele jaren geleden ruim 14,9 miljoen dollar op. Een F2001 leverde in 2017 nog 7,5 miljoen dollar op, terwijl een F300 uit 1998 in 2022 nog goed was voor ruim 6 miljoen dollar.

De Ferrari F2001b is niet de enige Formule 1-auto die volgende week geveild wordt door RM Sotheby's. Dat geldt ook voor de McLaren MP4-21 met chassisnummer 21A-03 uit 2006, waarin Juan Pablo Montoya de eerste drie races afwerkte. De verwachting is dat deze bolide voor 2,8 tot 3,5 miljoen dollar van eigenaar wisselt.