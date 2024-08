Wie een goed gevulde portemonnee en liefde voor historische racewagens heeft, doet er goed aan om eind 2024 en begin 2025 een reisje te boeken naar het Indianapolis Motor Speedway Museum. Het museum gaat in samenwerking met RM Sotheby's een paar unieke auto's veilen. Het topstuk van de veiling is de Mercedes W196 Streamliner 'Monza'. De auto is door legendarische coureurs als Juan Manuel Fangio en Stirling Moss gebruikt en werd in 1965 geschonken aan het museum. Wie deze bolide in zijn bezit wil hebben moet wel flink in de buidel tasten, want de opbrengst wordt geschat op 45 tot 65 miljoen euro. Daarmee kan de W196 Streamliner 'Monza' de op een na duurste geveilde auto ooit worden.

Ook de Benetton B191 wordt ter veiling aangeboden. Deze specifieke auto werd door zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher tijdens de eerste Grand Prix van 1992 - die in Zuid-Afrika werd verreden - gebruikt. De Duitser bracht de auto naar de vierde plek, achter grote namen als Nigel Mansell, Ayrton Senna en Riccardo Patrese.

Een ander opvallend veilingsstuk is de Ferrari 250 LM. In deze bolide wonnen Masten Gregory en Jochen Rindt de 24 uur van Le Mans namens de beroemde Italiaanse renstal, waarna Ferrari tot 2023 moest wachten op de volgende zege in de bekendste endurancerace. De auto werd nog een aantal keren ingezet, maar gewonnen werd er niet meer. Het Indianapolis Motor Speedway Museum had de auto in 1972 gekocht van een Amerikaan die het in zijn privécollectie heeft en doet het nu weer van de hand.

Naast de drie topstukken gaan er nog acht andere bolides onder de hamer, waaronder een aantal auto's die al meer dan honderd jaar oud zijn. De opbrengst van de veiling gaat gedeeltelijk naar het veilinghuis, maar ook het museum hoopt flink wat in kas te krijgen. Door de verkoop van deze auto's wil het IMS graag verbouwen om meer focus te leggen op de historie van de Indy 500.