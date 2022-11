F1-update: Wat maakt Verstappen sterk in Abu Dhabi, Ricciardo naar Red Bull?

Om aan de rookieregels te voldoen moest ook Max Verstappen één vrije training vanuit de pitbox bekijken. Red Bull Racing besloot Liam Lawson in zijn bolide te zetten voor de eerste sessie in Abu Dhabi en dat is best een logische keuze gebleken. Zo heeft Verstappen de wereldtitel al te pakken en waren de omstandigheden op vrijdagmiddag niet representatief doordat de eerste training nog bij daglicht en hoge temperaturen is verreden. Verstappen heeft met andere woorden weinig gemist en zag zijn vervanger bovendien een sterke indruk maken. Liam Lawson kon op complimenten rekenen doordat hij slechts twee tienden langzamer was dan vaste rijder Sergio Perez en enig testwerk voor Red Bull heeft verricht.

Toen Verstappen weer achter het stuur kroop, bleek Red Bull zeer competitief in de belangrijkste training van de dag. De Nederlander klokte de snelste tijd en was in de langere runs ook het snelst. De data laat zien dat Verstappen op rechte stukken wederom terrein won ten opzichte van George Russell en Charles Leclerc, hetgeen onderstreept hoe efficiënt de RB18 met weinig luchtweerstand is. Daarnaast is het in Abu Dhabi cruciaal om de ronde goed in te delen. In langzamere bochten in de laatste sector is tractie belangrijk en moeten coureurs in een kwalificatieronde nog voldoende van de softs over hebben. Het is dus zaak om die niet oververhit te krijgen in de snelle bochten daarvoor.

Op basis van de lange runs is Mercedes de voornaamste uitdager. Het merk met de ster heeft het momentum na een één-twee in Brazilië te pakken en eigenlijk valt te zeggen dat het vanaf de race in Austin al crescendo gaat. In Amerika kwam Mercedes onder meer met een nieuwe voorvleugel, die is aangepast voor Mexico. Tijdens de 'technical viewing' in Abu Dhabi was goed te zien wat die nieuwe vleugel doet, zeker in combinatie met de aangepaste vloer. Het komt uitgebreid aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als de uitlatingen van Helmut Marko over Daniel Ricciardo en waarom de FIA geen onderzoek naar de Perez-crash in Monaco plant.

