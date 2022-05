F1-update: Hoe kostbaar is de valse start voor Max Verstappen in Miami?

Vrijdag was het eindelijk zover, de start van het raceweekend dat door de Formule 1 met veel tromgeroffel is aangekondigd. De eerste Grand Prix van Miami moet een spektakelstuk worden en de vrijdag leverde in ieder geval genoeg actie op. Althans: voor de toeschouwers en de meeste coureurs. Voor Max Verstappen bleef die actie beperkt tot slechts vijftien ronden. Een touché met de muur, een versnellingsbakwissel en tot overmaat van ramp hydraulische problemen gooiden roet in het eten.

Vervolgvraag luidt natuurlijk hoe kostbaar de verloren rijtijd is en hoeveel daarvan zaterdag nog goed te maken valt? Zo is vrijdagavond het traditionele moment voor teams om in de data te duiken en om de richting voor zaterdag vast te stellen. Doordat Verstappen naar eigen zeggen 'nul data' van zijn eigen auto heeft, zal Red Bull vooral op de koers van Sergio Perez moeten varen. Het komt uitgebreid aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de reactie van Verstappen zelf.

In die video natuurlijk ook aandacht voor Mercedes, dat pardoes bovenaan de tijdenlijst te vinden was. Iedereen in Mercedes-kledij benadrukt dat het slechts om vrijdag gaat, maar is dit geen teken dat de updates aanslaan? En zo ja, waar bestaan die updates precies uit? Het passeert de revue, net als de dag van Ferrari. Carlos Sainz liet 's ochtends optekenen beter te weten wat er nodig is van de F1-75, maar dat kon een crash niet verhelpen. Charles Leclerc wist wel veel data te verzamelen voor de Scuderia, dat daadwerkelijk een tactische motorwissel heeft doorgevoerd en een low downforce-achtervleugel heeft meegenomen. Wat daar in de data al dan niet van te zien is, komt net als een vooruitblik op de kwalificatie aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

