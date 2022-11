F1-update: Hoe Verstappen pole heeft gepakt in Abu Dhabi, Hamilton klaar met 2022-auto

Het Yas Marina Circuit begint steeds beter jachtterrein te blijken voor Max Verstappen. Drie jaar op rij heeft hij zich in Abu Dhabi van de beste startplaats verzekerd. In 2022 ging dat naar eigen zeggen in een kwalificatie 'met ups en downs'. Q1 verliep naar wens, Q2 door een bandenset van Pirelli niet en Q3 begon met technisch malheur. Sergio Perez mocht voorafgaand aan dit weekend kiezen hoe hij de kwalificatie wilde aanpakken en koos ervoor om achter Verstappen naar buiten gaan. Doordat de auto met startnummer zichzelf uitschakelde, lukte dat echter niet.

Tot reuring heeft dat niet geleid. Zowel Perez als Verstappen liet na afloop weten dat het team vooropstond en ook dat er goed is samengewerkt. Met een één-twee op de grid valt dat inderdaad niet te ontkennen. Verstappen mag morgen als eerste oplijnen en dat komt vooral doordat hij een snaarstrakke derde sector heeft gereden, overigens net als Charles Leclerc. Bij het aanremmen voor bocht 9 zat Perez afgaande op de telemetrie bijna op de tijd van Verstappen, maar nadien was de Nederlander beter in het draaien en keren rond het hotel - waarvoor het overiegns cruciaal is om nog iets van de banden over te hebben.

Achter Ferrari zijn de Mercedes-coureurs te vinden. De kwalificatiedag is een beroerde dag voor het merk met de ster gebleken. Toto Wolff wilde deze zaterdag het liefst 'door de wc spoelen' en Lewis Hamilton voegde toe dat hij na dinsdag nooit meer in de W13 hoopt te rijden. Het komt allemaal aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als een vooruitblik op de race en uitleg van Ferrari, Mercedes en McLaren waarom een onderzoek naar de Perez-crash in Monaco niet nodig is.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!