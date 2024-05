F1-update: Verstappen verbaasd door P1 in Miami, Marko reageert op Newey-vertrek

Max Verstappen heeft in Miami 'gewoon' de sprintpole veroverd, al zag het daar tijdens de vrijdagse kwalificatie zeker niet altijd naar uit. Zo concludeerde Helmut Marko dat Red Bull Racing de van updates voorziene McLarens 'niet kon matchen' op mediums. In SQ3 kwam Verstappen toch weer bovendrijven, weliswaar tot zijn eigen verrassing: "LOL, wat is er met de rest gebeurd? Het voelde verschrikkelijk aan", liet hij na afloop via de boordradio weten. De sprintkwalificatie van Verstappen komt net als de updates van McLaren en het verrassend goede optreden van Daniel Ricciardo aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken verder de berichtgeving over Andrea Kimi Antonelli en het bijbehorende superlicentie-verzoek aan de FIA en reacties van Helmut Marko, Christian Horner en Adrian Newey zelf op het aangekondigde vertrek van laatstgenoemde.

