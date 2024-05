Marko verbaasd na P1 Verstappen: "McLaren leek sterker, maar ze waren nergens"

Max Verstappen heeft de beste startplek voor de tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen te pakken. Op basis van de enige training is dat een logische uitkomst, al zag het er tijdens de sprintkwalificatie lange tijd niet naar uit. Zo had McLaren met alle updates de overhand in SQ1 en SQ2, waarin alle coureurs verplicht op mediums moesten rijden. Op het beslissende moment toonde Verstappen zich toch weer de rapste, zo concludeert Marko ook met een lach in de paddock. "De snelheid van de eerste training was weg en eigenlijk hadden we het best lastig, maar uiteindelijk staat Max er toch weer als het moet. Daar draait het om."

"Max maakte een foutje, maar de anderen maakten meer fouten dan hijzelf. Met die zachte band was het voor iedereen een probleem om die qua temperatuur in het juiste window te krijgen." Een verklaring is volgens de topadviseur lastig te vinden, al zouden de baanomstandigheden een rol kunnen spelen. "De temperatuur daalde iets, maar dat ging slechts om vier graden. We moeten vooral naar de anderen kijken. Niemand is tijdens het derde deel van de kwalificatie foutloos gebleven. Vooral de non-prestatie van McLaren in dat laatste gedeelte is erg opvallend...", vervolgt Marko het gesprek met Motorsport.com.

"Op mediums dachten we dat we McLaren niet konden matchen, maar op het laatst waren ze ineens nergens meer." Desondanks roept de sterke start van McLaren in de kwalificatie wel de vraag op of dat team met de updates dichter bij Red Bull kan komen. Marko desgevraagd: "Nou ja, dit was een gekke sessie. Laten we eerst zien hoe het morgen tijdens de race gaat. Als Max een goede start heeft, dan hij kan de banden managen en de race controleren. Dan kan het morgen dus weer een ander verhaal zijn."

Achter Verstappen heeft het Red Bull-concern nog twee coureurs bij de eerste vier staan met Sergio Pérez en Daniel Ricciardo. Wat betreft Pérez is het volgens Marko precies wat het team van de Mexicaan verwacht: stabiele optredens en geen gekke dingen. "Hij is vandaag als derde geëindigd, dus dat is prima. Het is al een grote verbetering ten opzichte van vorig jaar. Toen zat hij vaak een seconde of acht tienden per ronde achter Max. Als je eenmaal met zo'n achterstand aan een raceweekend begint, dan kun je dat niet meer goedmaken. Hij zit er nu dichterbij en daardoor ook iedere keer in Q3."

Ricciardo loert ook op dat tweede Red Bull-zitje, al moest hij na de stroeve start van het seizoen eerder vrezen voor zijn eigen plek bij RB. De vierde tijd tijdens de sprintkwalificatie is echter een zeer fraaie opsteker. "Een ongelooflijk succes en een grote verrassing", reageert Marko. "De auto van RB lijkt hier best snel. Yuki zat er eerder vandaag ook goed bij, al maakte hij een foutje. Het wordt een interessante race en die twee lijken nu aardig aan elkaar gewaagd", duidt hij op Ricciardo en Tsunoda. De goedlachse Aussie lijkt een betere indruk te maken sinds hij in China van chassis is gewisseld, al zit het volgens Marko grotendeels tussen zijn oren. "Ik zou nog niet willen zeggen dat Ricciardo zijn oude vorm terug heeft, maar hij is nu in ieder geval wel weer competitiever. Misschien is het iets psychologisch en veranderen we het nummerplaatje op het chassis van Yuki ook", sluit de Oostenrijker met een lach af.