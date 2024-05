Max Verstappen verrast door sprintpole: "Wat is er met die anderen gebeurd?"

Na China staat de coureurs in Florida meteen weer een sprintweekend te wachten. Die timing van twee sprints achter elkaar is opmerkelijk, maar de Formule 1 acht Miami er commercieel een interessante locatie voor. Het gaf de rijders en teams wederom slechts één training, al helpt het dat er anno 2024 twee keer een parc fermé van kracht is. Het biedt formaties de kans om het één en ander recht te zetten als ze in eerste instantie de mist ingaan. Tijdens de enige training van het weekend schoot Max Verstappen tweemaal rechtdoor bij het aanremmen voor bocht 17, al sloot hij de sessie wel bovenaan de tijdenlijst af.

Het maakte Verstappen zoals gebruikelijk favoriet voor de sprintkwalificatie, al moest hij in het eerste segment op de voorgeschreven mediums genoegen nemen met P4. De drievoudig wereldkampioen moest Fernando Alonso en de McLarens met aanzienlijke updates op de auto's - waarbij Lando Norris alle nieuwe onderdelen heeft en Oscar Piastri de helft - voor zich dulden. In het tweede deel meldde Verstappen zich later dan de rest op het asfalt. Red Bull Racing nam er een risico mee, al wist Verstappen het vege lijf te redden en wederom als vierde door te gaan naar het afsluitende gedeelte. Beide Mercedes-coureurs waren daarin overigens afwezig, aangezien George Russell en Lewis Hamilton de sprintrace na een moeizame vrijdag vanaf respectievelijk P11 en P12 moeten aanvangen.

Tijdens de korte SQ3-sessie hadden alle coureurs slechts één rondje op softs om zich van een goede starplek voor de sprintrace te verzekeren. In de technische middensector beleefde Verstappen een momentje met zijn RB20, waarna hij de klok liet stoppen op 1.27.641. Het leek kansen te bieden voor de concurrentie, maar bleek alsnog genoeg voor de sprintpole, overduidelijk tot verrassing van Verstappen zelf. "LOL, wat is er dan met die anderen gebeurd? Ik pak deze natuurlijk graag mee, maar het voelde verschrikkelijk", viel er meteen na afloop over de boordradio van Verstappen te horen.

Direct uit de auto kon hij zijn verbazing niet voor zich houden. "In alle eerlijkheid voelde het verschrikkelijk", lacht de regerend wereldkampioen. "Misschien was het in de laatste sessie gewoon heel lastig om de banden aan de praat te krijgen. Het voelde in SQ2 al niet zo goed en in SQ3 was het gevoel voor mij nagenoeg hetzelfde. Ik verbeterde niet zoveel op de softs, maar op een of andere manier ben ik eerste. Ik pak dit uiteraard graag mee, maar het was niet zo leuk om te rijden, om wat voor reden dan ook."

Dat het in de sprintkwalificatie niet wilde lukken, was een verrassing voor de Red Bull-man. "In de training voelde ik me comfortabel en had ik vertrouwen, dat was in de kwalificatie wel anders", aldus de 26-jarige. "Het kan wat aan de baan lay-out liggen. Na de training had ik het idee dat we de pole konden pakken, maar in de kwalificatie zag het er niet zo goed uit. Op een of andere manier zijn we toch eerste geworden. Ik heb geen idee wat er gebeurd is met de andere auto's in die laatste ronde."