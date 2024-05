Recente "gebeurtenissen" speelden mee bij besluit Newey

Na wekenlang gespeculeer kondigde Red Bull Racing eerder deze week aan dat Adrian Newey na negentien jaar zijn Formule 1-taken bij het team zal neerleggen. Direct werden de geruchten over een overgang naar Ferrari of Aston Martin weer opgerakeld en in Miami bevestigde Williams-teambaas James Vowles met Newey te hebben gesproken. Het lijkt er echter op dat ze allemaal even moeten wachten op de gunsten van de topontwerper.

In gesprek met Sky Sports F1 zei Newey om te beginnen dat hij een goed gevoel overhoudt aan zijn periode bij het team uit Milton Keynes. "Het waren achttien jaren, het is een geweldige rit geweest. Eerlijk gezegd had ik geen idee waar we zouden eindigen toen ik erbij kwam, het was een groot risico voor mijn carrière. Het was een enorme eer om met al die geweldige jongens en meiden van de fabriek en het raceteam te werken. Het is gewoon fantastisch geweest."

Op de vraag waarom hij dan nu – met het team op een ongekend hoogtepunt – vertrekt, zei Newey: "De Formule 1 slokt alles op en ik ben er al heel lang bij betrokken. 2021 was een heel druk jaar vanwege de spannende strijd met Mercedes en tegelijkertijd al het onderzoek en de ontwikkeling van de RB18, de eerste van deze nieuwe generatie auto's. Ik weet het niet, er kwam een punt waarop ik gewoon het gevoel had, zoals Forrest Gump zei: 'Ik voel me een beetje moe'."

Die vermoeidheid speelde dus al wat langer, maar de recente onrust binnen het team heeft wel degelijk meegespeeld in zijn beslissing. "Toen de gebeurtenissen zich dit jaar ontvouwden dacht ik... Ik heb het geluk dat ik niet hoef te werken om te leven. Ik werk omdat ik het leuk vind en ik dacht dat het nu een goed moment was om een stapje terug te doen, een kleine pauze te nemen en de balans van het leven op te maken."

En dus is het tijd om de balans op te maken en het hoofd weer leeg te krijgen. Voorlopig is Newey nog niet bezig met een nieuw avontuur in de Formule 1. "We – mijn vrouw Mandy en de honden – gaan waarschijnlijk reizen. We nemen een camper of zo en trekken door Frankrijk en genieten gewoon van het leven. En dan misschien op een gegeven moment, ik weet niet wanneer, sta ik onder de douche en zeg ik: 'Dit wordt het volgende avontuur.' Maar op dit moment is er geen plan."

Iedereen in de paddock is vol lof over Newey. Oud-wereldkampioenen Fernando Alonso (Aston Martin) en Lewis Hamilton (volgend seizoen Ferrari) hebben al aangegeven de ontwerper graag bij hun team te zien. Hamilton noemde hem zelfs een legende van de sport. “Eerlijk gezegd is het heel aardig van Lewis om dat te zeggen en ik voel me erg gevleid, maar op dit moment is het gewoon tijd om wat rust te nemen en te zien wat er verder gebeurt.”