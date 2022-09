F1-update: Verstappen wordt liever kampioen in Japan, Hamilton mist spanning

Het is eind september, maar nu al begint Max Verstappen aan een raceweekend waarin hij voor de tweede keer wereldkampioen kan worden. In Singapore is het bingo als de Nederlander zelf wint en de snelste raceronde rijdt en als zijn concurrenten hem een handje helpen. Dat wil zeggen: Charles Leclerc moet in dat geval achtste of lager eindigen en Sergio Perez vierde of lager. Tijdens de mediadag liet Verstappen weten deze scenario's te kennen, maar voegde hij er meteen aan toe die niet realistisch te achten. De Limburger zegt Japan als zijn eerste reële mogelijkheid te zien en sprak ook hardop uit dat kampioen worden op Suzuka mooier zou zijn, onder meer vanwege Honda.

Lewis Hamilton, Verstappens titelrivaal van vorig jaar, ging eveneens in op het feit dat Verstappen al bijzonder vroeg wereldkampioen kan worden. De zevenvoudig kampioen gaf aan 'een beetje medelijden' te hebben met de Formule 1-fans doordat de titelstrijd weinig spanning kent. Het klinkt wellicht vreemd uit zijn mond, aangezien hij er zelf ook jaren bij had waarin Mercedes superieur was en de enige tegenstand van de teamgenoot kwam. Hamilton voegde echter eerlijk toe dat hij die jaren weliswaar mooi vond voor zichzelf, maar ook zeker niet perfect achtte voor de neutrale fan.

Wat betreft komend weekend luidt de vraag hoe de kaarten vooraan geschud zijn. De Formule 1 keert voor het eerst sinds 2019 terug op het Marina Bay Street Circuit en dat met de nieuwe generatie auto's. Voor coureurs is de Grand Prix van Singapore zowel fysiek als mentaal de zwaarste race van het jaar, onder meer door de hoge luchtvochtigheid is het steevast een uitputtingsslag. Daarnaast voorspelt Verstappen dat het dit jaar qua afstelling uitdagend wordt voor Red Bull, aangezien zijn team doorgaans een goede auto voor de race heeft, maar de focus onder het kunstlicht op de kwalificatie moet liggen. Die kwalificatie is net als de tractie en langzame bochten (allebei belangrijk in Singapore) een kwaliteit van Ferrari, waardoor de lay-out uitstekend bij de F1-75 past. Maar kan de Scuderia ditmaal wel leveren of valt het net als in bijvoorbeeld Zandvoort tegen? Tot slot is er in de video bovenaan deze pagina volop aandacht voor het silly season: van het wegsturen van Nicholas Latifi tot de F1-kansen van Nyck de Vries.

