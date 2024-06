F1-update: Marko reageert op motorprobleem Max Verstappen, verrassingen in GP Canada?

Max Verstappen heeft tijdens de tweede Formule 1-training in Canada slechts vier rondjes kunnen rijden door een probleem met de Honda-motor in zijn Red Bull. Red Bull Racing spreekt van technisch malheur met het Energy Recovery System, al laat Helmut Marko weten dat de motor eerst uit de auto moet worden gehaald om de exacte oorzaak te achterhalen. De Oostenrijker voegt toe dat het niet om een nieuwe motor zou gaan, ondanks dat er volgens de FIA-documenten wel een nieuw exemplaar aan de zogenaamde pool van Verstappen is toegevoegd. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken de reactie van Verstappen en vooral de vraag in hoeverre het verliezen van rijtijd nadelig is voor de rest van het raceweekend. Verder aandacht voor de uitdagingen die teams krijgen voorgeschoteld door het wisselvallige weer in Montreal, hetgeen zowel bij het afstellen van de auto als ook bij de uitvoering op beslissende momenten lastig is. Afsluitend is er aandacht voor de boete van Ferrari na het bandenmoment met Charles Leclerc en het 2026-reglement, waarover meerdere teambazen vrijdag hun zorgen hebben uitgesproken.

