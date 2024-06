Ferrari bestraft voor knullige fout met banden tijdens VT2 Canada

Nadat het licht op groen was gezet voor de tweede oefensessie, dook een groep coureurs meteen met droogweerbanden de baan op. Net op dat moment begon het echter weer te regenen, waarna iedereen snel terugkeerde naar de pits. Charles Leclerc was aan het begin van de sessie niet direct naar buiten gegaan. Hij besloot de situatie eerst aan te kijken, waarna hij op intermediate-banden de pitbox verliet. Eén probleem: het circuit was nog niet nat verklaard.

In het sportieve reglement van de Formule 1 staat duidelijk geschreven dat intermediates en natweerbanden in de vrije trainingen alleen gebruikt mogen worden nadat de racedirectie de baan nat heeft verklaard. Vanaf het moment dat het circuit officieel nat is, mogen de coureurs gedurende de rest van de sessie zelf weten of zij met intermediates, full wets of slicks naar buiten gaan.

Leclerc werd dan ook gelijk opgeschreven door de racedirectie toen hij met de intermediate de baan opkwam, terwijl het circuit formeel nog niet nat was verklaard. De zaak werd doorverwezen naar de stewards, die het incident na afloop van de tweede vrije training onderzochten. Zij besloten Ferrari een boete van 5.000 euro te geven voor de overtreding.

Leclerc reed uiteindelijk de vierde tijd in de tweede oefensessie, achter Fernando Alonso, George Russell en Lance Stroll. “Er viel niet veel te leren, doordat elke keer dat we naar buiten gingen, de omstandigheden heel anders waren”, blikt de Monegask terug op de vrijdag in Montreal. “We hebben gedurende de dag wel behoorlijk wat ronden kunnen rijden, wat positief was. Ik kijk nu uit naar zaterdag. Hopelijk slagen we erin alle puzzelstukjes op hun plek te laten vallen voor de kwalificatie.”

