Motorprobleem Max Verstappen, maar Marko concludeert: "Iets gevonden na Monaco"

De trainingsdag in Montreal is voor Max Verstappen tot een vroegtijdig einde gekomen. De Nederlander zag rook uit zijn RB20 komen, stuurde naar binnen en moest het restant van de sessie aan zich voorbij laten gaan. Red Bull Racing heeft laten weten dat het een probleem met de ERS betreft, oftewel het Energy Recovery System. Helmut Marko bevestigt dat in de paddock aan Motorsport.com, maar laat weten dat de exacte oorzaak nog moeten worden gevonden. "Het is een probleem met de motor. We moeten de motor nu uit de auto halen om de exacte oorzaak te vinden, maar het zit in ieder geval aan de elektrische kant van de motor." Afgaande op de FIA-documenten heeft Verstappen vandaag ook een nieuwe krachtbron aan zijn zogenaamde pool toegevoegd, maar Marko benadrukt dat het nieuwe exemplaar niet kapot is. "Nee, dit is geen nieuwe, maar een oude motor."

Los van de motorische gevolgen is het wel vervelend dat Verstappen rijtijd heeft gemist, des te meer doordat het weer zeer wisselvallig is in Montreal en (relatief) droge ronden schaars zijn. "Het is inderdaad vervelend doordat de eerste sessie ook al grotendeels nat verliep en geen conclusies opleverde. Laten we voor het vinden van een goede afstelling hopen dat de laatste training droog verloopt. Als we in ieder geval één droge training krijgen, dan hoeft het nog niet zo pijnlijk te zijn." Dat gezegd hebbende, is het in Canada sowieso een behoorlijke uitdaging om een fatsoenlijke afstelling te vinden. Door de wisselende weersomstandigheden moeten teams kiezen of ze inzetten op een droogweerafstelling of toch deels voorsorteren op regen. "We hebben in ieder geval nog informatie van Checo en bovendien hadden beide RB-coureurs een goede dag. Ik heb er vertrouwen in dat we wel een oplossing vinden", aldus Marko.

Marko: Regenrace kan Verstappen helpen in Montreal

Dat Pérez in de uiteindelijke tijdenlijst slechts op P10 te vinden is, baart Marko overigens geen zorgen. "Hij heeft vandaag geen enkel risico genomen en bovendien ligt je positie op de ranglijst er nu volledig aan wanneer je buiten was." Desondanks heeft Verstappen tijdens de mediadag al laten weten dat het Circuit Gilles Villeneuve ook niet de beste baan voor Red Bull Racing zal zijn, vooral doordat het aanvallen van de kerbstones er weer belangrijk is. "Maar we hebben na Monaco enkele problemen gevonden en hopen dat we nu stappen kunnen zetten met een nieuwe afstelling voor dit raceweekend. Toen Max wel op de baan te vinden was, noteerde hij paarse sectortijden in sector 2, dus het ziet er op zich wel veelbelovend uit."

Waar Marko laat weten dat Red Bull 'iets' heeft gevonden na de Grand Prix van Monaco, luidt de vraag of de zwakke plekken niet ingebakken zitten in het DNA van de RB20. "Ik denk niet per se dat het in het DNA van onze auto zit. Het is meer een combinatie van factoren. Momenteel ziet het er in ieder geval beter uit dan in Monte Carlo." Marko heeft eveneens laten weten dat de correlatie met de simulator een rol speelt, al vergt het verbeteren daarvan nog meer tijd. "We hebben dat correlatieprobleem nu al een tijdje, vooral op stratencircuits. De engineers werken daar momenteel ook aan, al los je zoiets niet binnen een week op." Voor de race in Canada zou het Red Bull in de tussentijd wel kunnen helpen als het blijft regenen, aangezien het aanvallen van de kerbstones dan minder belangrijk is. "Een regenrace zou ons inderdaad helpen met de problemen die we hebben en bovendien is Max in de regen ook vaak een klasse apart."