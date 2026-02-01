F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Verstappen voorzichtig positief
Een technische blik op de eerste F1-actiefoto's van 2026, de indrukwekkende test van Mercedes en de reactie van een 'ietwat zieke' Max Verstappen in Barcelona: dit en meer in een nieuwe F1-update.
Tijdens de Formule 1-shakedown in Barcelona, die officieel geen wintertest mocht heten, zijn tien van de elf teams in actie gekomen met hun 2026-auto's. Tijden zeggen zoals bekend bijzonder weinig, maar Mercedes maakte wel indruk met zeer productieve dagen en door op hun tweede actiedag al een volledige racesimulatie af te werken. Max Verstappen liet op zijn beurt weten dat hij ietwat ziekjes was, maar toonde zich wel voorzichtig positief over de nieuwe Red Bull-Ford motor. Interessanter is nog wat deze testdagen technisch hebben laten zien over de 2026-auto's, met natuurlijk de disclaimer dat het nog vroeg dag is en de auto's er in Australië weer anders uitzien. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update: van het Adrian Newey-ontwerp dat in bepaalde opzichten extreem oogt tot aan McLaren. En van de Red Bull-sidepods tot het gaatje dat verschillende teams in de diffuser hebben.
