Formule 1 GP van Mexico

F1 tijdschema Mexico 2026: Alle tijden van de GP van Mexico

Bekijk het volledige F1-tijdschema voor de GP van Mexico 2026. Alle Nederlandse starttijden van de trainingen, kwalificatie en race op een rij.

Romee Verhoeven

Bewerkt: 26 okt 2026, 09:51

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Carl De Souza / AFP via Getty Images

De Formule 1 rijdt dit weekend op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. De Grand Prix van Mexico begint op zondag 1 november om 21.00 uur Nederlandse tijd. Hieronder staat het volledige F1 tijdschema van het weekend, met alle Nederlandse tijden van de trainingen, de kwalificatie en de race.

Mexico is het hoogste circuit van de kalender. De baan ligt op 2.240 meter boven zeeniveau, waar de lucht een kwart zo dun is als op zeeniveau. De auto's rijden er met de grootste vleugels van het jaar en halen daar toch nauwelijks downforce uit, terwijl de motoren en de remmen moeite hebben met koelen. Het lange rechte stuk naar bocht 1 is met ruim 1,2 kilometer een van de langste van het seizoen.

Racedatum : zondag 1 november 2026

: zondag 1 november 2026 Starttijd : 21.00 uur Nederlandse tijd

: 21.00 uur Nederlandse tijd Circuit : Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico-Stad

: Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico-Stad Te zien bij: Viaplay en F1 TV

Hoe laat begint de F1 in Mexico?

De Grand Prix van Mexico begint op zondag 1 november om 21.00 uur Nederlandse tijd. In Mexico-Stad is het dan 14.00 uur. De kwalificatie is op zaterdag om 22.00 uur Nederlandse tijd.

Het tijdverschil met Mexico is dit weekend zeven uur. Mexico kent sinds 2022 geen zomertijd meer en in Nederland is de wintertijd vorig weekend al ingegaan. Het verschil blijft dus alle drie de dagen gelijk.

F1 tijdschema Mexico 2026 (Nederlandse tijden)

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 30 oktober Eerste vrije training 19.30 uur 12.30 uur Vrijdag 30 oktober Tweede vrije training 23.00 uur 16.00 uur Zaterdag 31 oktober Derde vrije training 18.30 uur 11.30 uur Zaterdag 31 oktober Kwalificatie 22.00 uur 15.00 uur Zondag 1 november Grand Prix van Mexico 21.00 uur 14.00 uur

Kan Kimi Antonelli in Mexico kampioen worden?

Ja. Kimi Antonelli kan de wereldtitel dit weekend binnenhalen. Na zijn overwinning in Austin staat de Mercedes-coureur op 365 punten, 123 meer dan teamgenoot George Russell en 124 meer dan Lewis Hamilton. Met nog een maximum van 125 punten te verdelen is hij in Mexico kampioen bij een klassering in de top negen, en ook als Russell en Hamilton de race allebei niet winnen.

Daarachter is het gevecht om de tweede plaats open: Russell 242, Hamilton 241, Max Verstappen 236, Charles Leclerc 233 en Lando Norris 211. Bij de constructeurs leidt Mercedes met 607 punten voor Ferrari met 474 en McLaren met 355.

Hoeveel ronden telt de F1-race in Mexico?

De race telt 71 ronden over het 4,304 kilometer lange Autódromo Hermanos Rodríguez. Dat komt neer op een raceafstand van ruim 305 kilometer. De finish wordt rond 23.00 uur Nederlandse tijd verwacht.

Hoe laat is de Formule 1 in Mexico te zien?

Voor Nederlandse kijkers is dit een avondrace. De Grand Prix begint om 21.00 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. De kwalificatie op zaterdag valt om 22.00 uur en loopt door tot rond 23.00 uur. De vrije trainingen zijn op vrijdag om 19.30 uur en 23.00 uur en op zaterdag om 18.30 uur.

Wat maakt het Autódromo Hermanos Rodríguez bijzonder?

Het circuit telt zeventien bochten over 4,304 kilometer en ligt midden in Mexico-Stad. Het spectaculairste deel is de Foro Sol, het stadiongedeelte waar de baan dwars door een honkbalstadion loopt en de coureurs tussen volle tribunes door rijden.

De hoogte bepaalt het hele weekend. Op 2.240 meter is de luchtdichtheid ongeveer 78 procent van die op zeeniveau. Teams rijden daarom met hun Monaco-vleugels en halen daar Monza-achtige topsnelheden mee. Remmen, motor en versnellingsbak worden zwaarder belast dan waar dan ook, en een slipstream op het lange rechte stuk werkt hier sterker dan op bijna elk ander circuit.

Waar wordt de F1 GP van Mexico 2026 uitgezonden?

In Nederland zijn alle sessies live te zien bij Viaplay, dat de Nederlandse uitzendrechten voor de Formule 1 heeft en de race van Nederlands commentaar voorziet. Daarnaast is de Grand Prix te volgen via F1 TV, de eigen streamingdienst van de Formule 1.

Aanbieder Waar te zien Prijs Viaplay App, web, Viaplay TV en Viaplay TV+ €21,99 p/m* F1 TV Premium App en web, 4K en meerdere schermen €17,99 p/m* F1 TV Pro App en web, alle sessies met live beeld €11,90 p/m* F1 TV Access App en web, geen live beeld €3,99 p/m*

Gratis is de Grand Prix van Mexico in Nederland niet live te zien. Er is geen open kanaal dat de sessies uitzendt. Samenvattingen verschijnen na afloop wel gratis op YouTube en op de socialekanalen van de Formule 1.

Wie won de F1 GP van Mexico in 2025?

Lando Norris won de Grand Prix van Mexico in 2025. Hij vertrok vanaf pole position en gaf de leiding niet meer af.

Alle winnaars van de F1 GP van Mexico

Jaar Winnaar Team Polesitter 2025 Lando Norris McLaren Lando Norris 2024 Carlos Sainz Ferrari Carlos Sainz 2023 Max Verstappen Red Bull Racing Charles Leclerc 2022 Max Verstappen Red Bull Racing Max Verstappen 2021 Max Verstappen Red Bull Racing Valtteri Bottas

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



4 min



Red Bull onthult wanneer het twee belangrijke pijnpunten voor Verstappen en Hadjar kan aanpakken





Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



13 u



Waarom McLaren Oscar Piastri een teamorder gaf in F1 GP van de VS





Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou



IndyCar



Indy IndyCar 17 u



Herta steunt internationale IndyCar-rentree in Barcelona en prijst dominantie Palou





Waarom Kimi Antonelli zijn zege vanaf P19 op Monza niet als beste van dominant F1-seizoen 2026 ziet



Formule 1



F1 Formule 1



GP van de Verenigde Staten



19 u



Waarom Kimi Antonelli zijn zege vanaf P19 op Monza niet als beste van dominant F1-seizoen 2026 ziet

Vorig artikel Winnaars en verliezers van de Grand Prix van de Verenigde Staten

Volgend artikel Russell haalt schouders op over strijd om P2 in F1-kampioenschap na lastige GP van de VS

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Romee Verhoeven





Hoe laat begint de F1-race in Austin vandaag?



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



2 d



Hoe laat begint de F1-race in Austin vandaag?





Kwalificatie F1 Austin 2026: Hoe laat, zenders en live kijken



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



5 d



Kwalificatie F1 Austin 2026: Hoe laat, zenders en live kijken





F1 tijdschema Austin 2026: Alle tijden van de GP van de Verenigde Staten



Formule 1



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



8 d



F1 tijdschema Austin 2026: Alle tijden van de GP van de Verenigde Staten

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Door Jake Boxall-Legge



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette





Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



1 d



Door Stuart Codling



Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



3 d



Door Ronald Vording



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer