F1 tijdschema: De aangepaste tijden voor de première in Saudi-Arabië

Door de twee opeenvolgende overwinningen van Lewis Hamilton is de spanning in de Formule 1-titelstrijd weer helemaal terug. Met nog 52 punten te verdelen bedraagt het verschil tussen de Brit en WK-leider Max Verstappen slechts 8 punten. Theoretisch gezien kan de Red Bull-coureur in Jeddah al kampioen worden, al is daar een erbarmelijk resultaat van zijn tegenstrever voor nodig.

Wat staat Verstappen en Hamilton te wachten in Saudi-Arabië?

De voorlaatste race van het seizoen vindt plaats op een gloednieuw stratencircuit in Saudi-Arabië. De koningsklasse van de autosport brengt voor de eerste maal een bezoek aan het land. De afgelopen weken is er hard gewerkt om het circuit op tijd af te krijgen. De ontwikkelaar heeft naar eigen zeggen het snelste stratencircuit ter wereld gecreëerd. Met lange rechte stukken en vloeiende hogesnelheidssecties krijgen de coureurs een flinke uitdaging voor de kiezen.

De nieuwe omloop lijkt uitstekend te passen bij de Mercedes W12, die over het algemeen een hogere topsnelheid heeft dan de Red Bull RB16B. Hamilton kan bovendien profiteren van zijn versere motor waarmee hij eerder al de Grand Prix van Brazilië op overtuigende wijze op zijn naam schreef. Gaat de titelstrijd tot het gaatje of staat er nog wat spectaculairs te wachten tijdens het eerste weekend in Saudi-Arabië?

Starttijden Grand Prix van Saudi-Arabië

De eerste Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië vindt plaats op zondag 5 december en start om 18.30 uur Nederlandse tijd. Dat is 20.30 uur lokale tijd, dus de race zal onder kunstlicht verreden worden.

Op vrijdag staan er zoals gebruikelijk twee vrije trainingen van een uur op het programma. Deze beginnen om 14.30 uur en 18.00 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag wordt vanaf 15.00 uur nog een uur getraind, met om 18.00 uur de start van de kwalificatie.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 3 december 14.30u - 15.30u 16.30u - 17.30u Tweede vrije training Vrijdag 3 december 18.00u - 19.00u 20.00u - 21.00u Derde vrije training Zaterdag 4 december 15.00u - 16.00u 17.00u - 18.00u Q1 Zaterdag 4 december 18.00u - 18.18u 20.00u - 20.18u Q2 Zaterdag 4 december 18.25u - 18.40u 20.25u - 20.40u Q3 Zaterdag 4 december 18.48u - 19.00u 20.48u - 21.00u Race Zondag 5 december 18.30u 20.30u