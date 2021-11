Hamilton in Saudi-Arabië weer met sterkere motor uit Brazilië

De eerste Grand Prix van Qatar leverde een eenvoudige overwinning op voor Lewis Hamilton. De Brit zegevierde vanaf pole-position en liep zes punten in op zijn concurrent Max Verstappen, die de schade beperkte met de tweede plaats en het bonuspunt voor de snelste raceronde. De volgende race op het nieuwe stratencircuit in Saudi-Arabië lijkt ook op het lijf geschreven van Mercedes. Om er zeker van te zijn dat Hamilton mee kan doen om de zege, krijgt hij weer de beschikking over zijn beste motor. De Brit wisselde in Brazilië naar een nieuwe versie. Deze kan meer vermogen genereren omdat het blok minder lang mee hoeft te gaan en nog vers is. De nieuwe versie werd in Qatar dus niet ingezet.

Mercedes trackside engineering director Andrew Shovlin heeft hoge verwachtingen van de race in Saudi-Arabië: “We hebben de afgelopen races behoorlijke wisselingen in performance gezien, maar ik denk dat het circuit in Saudi-Arabië ons ligt. Bij Lewis leggen we de krachtigere motor in de auto, dus dat geeft hem een bruikbare motor.”

Ook teambaas Toto Wolff denkt dat het stratencircuit in Jeddah goed bij de W12 past, zeker gezien de motorensituatie: “Het zou een goede baan voor ons moeten zijn, maar we weten ook dat dit jaar, wanneer we denken dat we er goed gaan, het opeens andersom kan zijn”, aldus de Oostenrijker in gesprek met Sky. “Het zijn lange rechte stukken en we zetten ons ‘spicy’ materiaal in, de motor. Hopelijk zit Valtteri er ook goed bij want we hebben hem nodig. Mocht iedereen finishen, dan wordt de strijd in Abu Dhabi beslist.”

Minder krachtige motor in Qatar

Shovlin legt uit waarom Mercedes ervoor gekozen heeft om de nieuwe motor niet in Qatar in te zetten: “We hebben twee power units waarmee we racen. In Qatar hebben we de minder krachtige van de twee gebruikt, vanwege de karakteristieken van het circuit.”

