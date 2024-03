Na de driedaagse wintertests en twee Grands Prix in het Midden-Oosten is het Formule 1-circus doorgereisd naar Melbourne, Australië. Daar staat op het legendarische Albert Park Circuit de derde race van het F1-seizoen 2024 op het programma. Na twee dubbelzeges voor Red Bull Racing, met beide malen Max Verstappen voor teamgenoot Sergio Pérez, moge duidelijk zijn wie als favoriet aan het raceweekend begint. Het semi-stratencircuit in Albert Park vormt echter een unieke uitdaging. Bovendien is inhalen geen sinecure op de smalle en snelle omloop. Toch lijkt niets of niemand Red Bull in deze fase van het jaar te kunnen stoppen. Ferrari komt vooralsnog het meest in de buurt, met podiumplaatsen voor Carlos Sainz en Charles Leclerc in respectievelijk Bahrein en Saudi-Arabië. McLaren, Mercedes en Aston Martin moeten nog een stap maken om echt mee te doen om de prijzen. Krijgen we in Melbourne een verrassing, of wordt het opnieuw een Red Bull-feest?

Hoe laat begint F1 Australië 2024?

Datum Sessie Lokale tijd (GMT+11) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 22 maart Eerste vrije training 12.30u - 13.30u 02.30u - 03.30u Vrijdag 22 maart Tweede vrije training 16.00u - 17.00u 06.00u - 07.00u Zaterdag 23 maart Derde vrije training 12.30u - 13.30u 02.30u - 03.30u Zaterdag 23 maart Kwalificatie 16.00u - 17.00u 06.00u - 07.00u Zondag 24 maart GP van Australië 15.00u - 17.00u 05.00u - 07.00u

De Grand Prix van Australië vindt plaats op zondag 24 maart. De Nederlandse Formule 1-fan moet vroeg uit de veren, want de race begint al om 05.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 15.00 uur in de middag in Melbourne. In totaal moeten de coureurs 58 ronden over het 5,278 kilometer lange Albert Park Circuit afleggen.

Na twee races op zaterdag keert de Formule 1 in Melbourne terug naar het gebruikelijke format. Dat houdt in dat er op vrijdag tweemaal een uur getraind wordt. Vanwege het tijdsverschil wordt ook dit een vroegertje. De eerste vrije training begint om 02.30 uur Nederlandse tijd (12.30 uur lokaal). De tweede trainingssessie gaat om 06.00 uur van start (16.00 uur in Melbourne). Op zaterdag mogen de coureurs nog eenmaal een uur trainen om de puntjes op de i te zetten voor de kwalificatie en de race. Deze training begint wederom om 02.30 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië begint om 06.00 uur Nederlandse tijd.