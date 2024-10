F1 tijden: Hoe laat begint de Grand Prix van Amerika in Austin?

Met zes Grands Prix in acht weken tijd, verpakt in twee triple-headers, staat het Formule 1-circus voor een drukke periode. De strijd om beide wereldtitels zal in de komende weken beslecht worden. Wie deelt de eerste tik uit tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin? Alle ogen zijn gericht op McLaren en Lando Norris. Kan de Brit zijn goede vorm doortrekken en wederom punten inlopen op WK-leider Max Verstappen? Of is het lek boven bij de formatie uit Milton Keynes en werpt het updatepakket haar vruchten af? Er staat veel op het spel.

Hoe laat is de F1-race in Austin?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT -5) Vrijdag 18 oktober Eerste vrije training 19.30u - 20.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 18 oktober Sprint kwalificatie 23.30u - 00.14u 16.30u - 17.14u Zaterdag 19 oktober Sprintrace 20.00u - 20.30u 13.00u - 13.30u Zaterdag 19 oktober Kwalificatie 00.00u - 01.00u 17.00u - 18.00u Zondag 20 oktober Grand Prix van Amerika 21.00u - 23.00u 14.00u - 16.00u

De Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas wordt een latertje voor de Nederlandse F1-fan. De race begint namelijk zondagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 14.00 uur in Austin. De coureurs krijgen in totaal 56 ronden over het 5,513 kilometer lange circuit in Texas voor de kiezen.

In 2023 werd de GP van de Verenigde Staten een prooi voor Max Verstappen. De Nederlander moest weliswaar vanaf de zesde startpositie komen, maar werkte zich sterk op naar voren. Aan de meet had hij een marge van ruim twee seconden op Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De Brit werd na afloop echter gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten vloer. Datzelfde was het geval voor polesitter Charles Leclerc, die als zesde over de streep kwam. Door deze diskwalificaties schoof Lando Norris op naar de tweede positie, voor Carlos Sainz. Sergio Pérez en George Russell maakten de top-vijf compleet.