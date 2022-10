Max Verstappen is op het circuit van Suzuka voor de tweede keer wereldkampioen geworden. Hij won een door regen geteisterde Japanse Grand Prix. Even was er onduidelijkheid over het toekennen van halve en hele punten, maar uiteindelijk verdedigde de Nederlander in het land van Honda met succes zijn titel. De strijd achter de Red Bull-coureur is nog niet beslist. Sergio Perez (P2), Charles Leclerc (P3) George Russell (P4), Carlos Sainz (P5) en Lewis Hamilton (P6) maken allen nog kans om direct achter Verstappen te eindigen, waarbij Checo en Leclerc de beste papieren hebben.

De Formule 1 reist komend weekend voor de tiende keer naar het Circuit of the Americas in Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Op basis van de statistieken is Mercedes favoriet, al werd Lewis Hamilton vorig jaar na een intens duel met Max Verstappen verslagen door de Red Bull-coureur. De kans is groot dat de strijd in Amerika dit jaar tussen Ferrari en Red Bull Racing gaat. Voor beide F1-teams staat er nog een constructeurstitel op het spel, al is de formatie uit Milton Keynes vanwege de riante voorsprong de favoriet. Ferrari moet in de VS achttien punten meer scoren dan Red Bull om dat kampioenschap nog in leven te houden.

Starttijd Grand Prix van de Verenigde Staten 2022

De Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten 2022 op het Circuit of the Americas wordt verreden op zondag 23 oktober. De race gaat om 14.00 uur lokale tijd van start. Door het tijdsverschil met Amerika is het dan avond in Nederland: 21.00 uur. De race gaat over 56 ronden over het 5,513 kilometer lange Circuit of the Americas.

Door het tijdsverschil werkt de Formule 1 voor Nederlandse fans de eerste vrije training af op vrijdag. Deze begint om 21.00 uur. De tweede oefensessie begint op zaterdag 00.00 uur. In verband met een Pirelli-bandentest duurt deze anderhalf uur. De derde vrije training start zaterdagavond 21.00 uur. De kwalificatie begint drie uur later: 00.00 uur, waar het in Nederland dan al zondag is. De Grand Prix van de Verenigde Staten wordt zondagavond om 21.00 uur in gang geschoten.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 21 oktober 21.00u - 22.00u 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Zaterdag 22 oktober 00.00u - 01.30u 17.00u - 18.30u Derde vrije training Zaterdag 22 oktober 21.00u - 22.00u 14.00u - 15.00u Kwalificatie - Q1 Zondag 23 oktober 00.00u - 00.18u 17.00u - 17.18u Kwalificatie - Q2 Zondag 23 oktober 00.25u - 00.40u 17.25u - 17.40u Kwalificatie - Q3 Zondag 23 oktober 00.48u - 01.00u 17.48u - 18.00u Grand Prix van Amerika Zondag 23 oktober 21.00u 14.00u