F1 stats: Voorbeschouwing op de Grand Prix van Brazilië

Vanwege de coronapandemie ontbrak Brazilië in 2020 op de Formule 1-kalender, maar het geliefde Autodromo Jose Carlos Pace is terug. Het belangrijkste verschil met eerdere jaren? Dit jaar luistert de race officieel gezien naar de naam ‘Grand Prix van Sao Paulo’ en is dus niet langer de Braziliaanse GP.

Brazilië organiseert dit weekend voor de 47e maal een Grand Prix Formule 1. De meerderheid van de races (37) is verreden op het Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos. Het circuit werd in 1940 geopend, maar het duurde tot 1973 voordat de F1 er ging racen. Dat had alles te maken met het succes van de eerste Braziliaanse wereldkampioen: Emerson Fittipaldi. Na een kort avontuur in Rio de Janeiro (de geboortestad van Nelson Piquet) keerde de race in 1990 terug naar Interlagos. Dat had uiteraard te maken met het succes van Ayrton Senna, geboren en getogen in Sao Paulo.

Het circuit is geïnspireerd op de Roosevelt Raceway in Amerika en vernoemd naar de legendarische Braziliaan Jose Carlos Pace. Met een lengte van 4,309 kilometer is dit het vierde kortste circuit op de huidige kalender. De eerste en derde sector zijn bijna volledig plankgas, met tussendoor en bochtige en listige sectie. Het complex ligt zo’n 800 meter boven zeeniveau en is daarmee na Mexico het hoogstgelegen circuit. Bovendien is de pitstraat een van de langsten van het jaar.

Het Autodromo Carlos Pace in Interlagos vanuit de lucht Foto: Sutton Images

Meest succesvolle teams en rijders

Het legendarische duo Senna-Prost is het meest succesvol geweest op Braziliaanse bodem. De Fransman heeft zes zeges achter zijn naam staan, waarvan vijf in Rio, terwijl Senna zesmaal op pole plaatsnam - driemaal vaker dan zijn eerste achtervolger. McLaren is met twaalf zeges en elf poles het meest succesvolle team op beide circuits. Op Interlagos blijken de Duitsers sterk met respectievelijk vier en drie overwinningen voor Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Geen enkele andere coureur heeft vaker dan tweemaal op deze baan gewonnen. Schumacher heeft met tien podiumplaatsen tussen 1992 en 2002 ook in deze statistiek de leiding.

Het belang van de pole in Brazilië

De pole-position is de afgelopen jaren zeer waardevol gebleken. Zes van de laatste zeven races op Interlagos zijn gewonnen door de polesitter. Sinds 2008 zijn alle races gewonnen door een rijder op de eerste startrij. Je zou op basis van die gegevens denken dat het lastig is om in te halen, maar Interlagos heeft een van de hoogste inhaalpercentages in het hybridetijdperk: een gemiddelde van 43 inhaalacties per race. In het verleden waren er ook heel wat spectaculaire races. Zo won Giancarlo Fisichella in 2003 met de Jordan vanaf de achtste plek - en ontving de trofee pas bij de volgende race na onduidelijkheid over de uitslag na een rode vlag - en Carlos Sainz scoorde in 2019 een podium vanaf de laatste rij.

Giancarlo Fisichella krijgt de winnaarstrofee van Brazilië van Kimi Raikkonen Foto: Brousseau Photo

Voor de derde en laatste maal wordt gebruikgemaakt van het sprintformat. Max Verstappen heeft in een Grand Prix met een sprintkwalificatie nog geen enkel punt gescoord. Beide malen kwam het tot een aanrijding met Lewis Hamilton (op Silverstone en Monza). Met 29 punten te verdienen (3 voor de sprintrace, 25 voor de GP en 1 voor de snelste ronde) kan dit voor de Brit een goede kans zijn om iets van zijn achterstand goed te maken.

Matig track record voor Hamilton

Dat kan echter een pittige opgave worden voor de regerend wereldkampioen. Interlagos is qua cijfers een van de minste circuits van Hamilton. In dertien deelnames stond hij ‘slechts’ vijfmaal op het podium met twee overwinningen. Het gemiddelde van tien punten per race is een van zijn laagste op alle banen. Mercedes heeft echter een prima historie: een 100 procent score en vier zeges in het hybridetijdperk.

Red Bull zal weer als favoriet aan het weekend beginnen. Het team heeft vijf van de laatste elf GP’s op Interlagos gewonnen, met pole en zege voor Verstappen in 2019. De Nederlander was ook in 2018 op weg naar de winst totdat hij in aanraking kwam met achterblijver Esteban Ocon die zich van een ronde achterstand wilde ontdoen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB14, en Esteban Ocon, Racing Point Force India VJM11, maken contact Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Veel podiumgangers op huidige grid

Acht rijders op de huidige grid hebben in Brazilië op het podium gestaan. Fernando Alonso topt die lijst met acht podiumplaatsen, maar heeft verrassend genoeg nooit gewonnen. In de huidige top twaalf in de WK-stand is hij de enige die dit jaar geen podium heeft gescoord. Daniel Ricciardo staat op het punt om Nico Rosberg te passeren voor de tweede positie in de lijst met meest achtereenvolgende racestarts in de Formule 1: 206. Nu elk seizoen meer dan twintig races kent, kan de Australiër in 2024 het record van Lewis Hamilton (265) overnemen. De Brit miste vorig jaar de GP van Sakhir en daarmee kwam zijn reeks ten einde.

Brazilië staat derde op de lijst met meeste overwinningen aller tijden (101), maar moet het al enkele jaren doen zonder F1-coureur. De laatste Braziliaan was Felipe Massa in 2017, de laatste Braziliaanse overwinning staat op naam van Rubens Barrichello in Italië 2009. De ervaren Barrichello stond in zijn thuisrace nimmer op de hoogste trede. Sterker nog: in negentien pogingen haalde hij slechts eenmaal het podium.

Een rondje over het Autodromo Jose Carlos Pace