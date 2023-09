F1 Singapore 2017: De startcrash van Max Verstappen en Ferrari

Het was een unicum in de F1-geschiedenis op het moment dat de coureurs zich in 2017 naar de startgrid van het Marina Bay Circuit in Singapore begaven. Een nat circuit bij de start van een nachtrace, dat hadden we in de koningsklasse van de autosport nog niet eerder gezien. Sebastian Vettel nam in zijn Ferrari de eerste startpositie in, waarachter Max Verstappen met zijn Red Bull zijn naaste belager was. Kimi Raikkonen startte vanaf plek drie en had ook goede hoop op de zege.

Voor alle drie de coureurs duurde de race slechts paar honderd meter. Raikkonen schoot uit de startblokken en leek de leiding te pakken, maar de Fin werd op de linker achterband geraakt door Verstappen. De ophanging brak direct af en de enkelvoudig F1-kampioen raakte de controle over zijn Ferrari compleet kwijt. Tot overmaat van ramp voor zijn werkgever raakte hij ook nog de sidepod van Sebastian Vettel, die daarbij grote schade opliep. Na die botsing bleef Raikkonen passagier van zijn wagen en gleed over het natte asfalt door richting de eerste bocht, waar de catastrofe alleen maar groter zou worden.

Eenmaal in die bocht aangekomen kon Raikkonen zijn zwaar beschadigde wagen vanzelfsprekend niet meer tot stilstand krijgen. De Fin crashte daardoor in de zijkant van Verstappen zijn Red Bull, die op zijn beurt Fernando Alonso in de McLaren raakte. De Spanjaard vloog daardoor in de lucht en leek zijn weg te kunnen vervolgen. In de achtste ronde werd het echter ook voor hem einde verhaal, zijn wagen was te beschadigd om de race uit te rijden.

Ook Vettel kon in eerste instantie nog even doorrijden, maar voor de Duitser was na de eerste bochtensectie alle hoop vervlogen. Zijn Ferrari raakte in een spin, knalde in de muur en de voorvleugel brak daarbij af. Vervangen had geen zin, want bij de startcrash was de sidepod dusdanig beschadigd geraakt dat het sowieso einde verhaal was. Bij de spin mocht de viervoudig F1-kampioen nog van geluk spreken dat hij geen andere coureurs raakte, dan was het nog minder fraai afgelopen.

Vier rondes achter de safety car volgden, waarna uiteindelijk Mercedes-rijder Lewis Hamilton de race naar zich toe wist te trekken. Daniel Ricciardo redde de meubelen voor Red Bull met een tweede plek, voor de tweede Mercedes-man Valtteri Bottas.