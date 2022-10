De F1-regel die verwarring schepte na de finishvlag in GP Japan

Doordat de race op Suzuka vanwege de weersomstandigheden al vroeg werd stilgelegd, bleef er bij de herstart met slechts 40 minuten van de maximale drie uur weinig racetijd over. Het was dus niet mogelijk om de volledige afstand te voltooien. Na wat rekenwerk kregen de Formule 1-teams een idee in welke ronde de wedstrijd zou worden afgevlagd, maar zij werden vervolgens verrast door de exacte finishronde. De regels zijn bij een tijdslimiet van een twee uur durende race duidelijk: als de limiet van twee uur is bereikt, moet de leidende coureur nog één ronde afleggen voordat de geblokte vlag komt. Artikel 5.2 van het sportieve reglement stelt: "Mocht er twee uur verstrijken voordat de geplande raceafstand is voltooid, dan krijgt de leider het signaal van het einde van de sessie te zien wanneer hij de finishlijn passeert aan het einde van de ronde die volgt op de ronde waarin de periode van twee uur eindigde, op voorwaarde dat dit niet leidt tot overschrijding van het aantal geplande ronden."

Diverse formaties gingen er echter vanuit dat er na drie uur racen nog een ronde zou volgen tot de finishvlag. Alpine anticipeerde daarop, want Fernando Alonso wisselde vrij laat naar intermediates in een poging Sebastian Vettel in te halen. Alan Permane, sportief directeur bij het Franse merk, was verrast dat de race een ronde eerder eindigde dan verwacht. "Ik denk dat de Grand Prix een ronde te vroeg is beëindigd. De finishvlag was er een ronde eerder dan had gemoeten", zegt hij. "Toen Max over de streep kwam stonden er nog vijf seconden op de klok. In de volgende ronde kwam direct de finishvlag. Ik denk dat als de race was verlopen zoals wij hadden verwacht, Fernando Vettel nog had kunnen pakken."

Ook Verstappen en Red Bull verbaasd

Alpine stond daar niet alleen in, ook Max Verstappen en Red Bull Racing waren verbaasd toen de finishvlag werd gezwaaid. Ondanks dat de Nederlander tot winnaar werd uitgeroepen, bleef hij pushen omdat hij en zijn team niet zeker waren of de race voorbij was. Kort na de eerste sector riep engineer Gianpiero Lambiase: "Max, er lijkt verwarring te zijn over het einde van de wedstrijd. Wij denken nu van wel, breng de auto echter maar gewoon naar de finish." Ferrari-coureur Charles Leclerc had ook zijn vraagtekens: "Is de race voorbij?"

Verder naar achteren vroeg McLaren aan Daniel Ricciardo om het tempo hoog te houden, ook zij waren niet helemaal zeker. "De geblokte vlag werd op het juiste moment getoond, maar wij zagen dat Max nog steeds voluit ging. Ik weet niet precies wat daar gebeurde", aldus McLaren-teambaas Andreas Seidl. "Aan de pitmuur waren we het erover eens dat dit de finish was. Maar omdat Max nog pushte zeiden we in eerste instantie: laten we het zekere voor het onzekere nemen en ook blijven pushen, misschien hebben we iets gemist."

Uiteindelijk kwam het antwoord op de vraag uit een specifieke formulering in het reglement. Wanneer de limiet van twee uur is bereikt, volgt een extra ronde. Zodra de tijdslimiet van drie uur die geldt voor het evenement wordt bereikt, volgt een harde stop. In artikel 5.b over tijdslimieten staat het volgende: "Indien de race wordt geschorst (zie artikel 57) wordt de lengte van de schorsing bij deze periode opgeteld tot een maximale racetijd van drie uur." Zonder enige verwijzing naar de noodzaak om een extra ronde te rijden, betekent het tijdvenster van drie uur dat zodra de tijdslimiet is bereikt, de geblokte vlag wordt uitgestoken voor de leider in de race en dat is precies wat er gebeurde. De verwarring omtrent deze regels, en ook de puntenregels, worden ongetwijfeld in de winter nader onderzocht en eventueel aangepast.

Video: De complete samenvatting van de chaotische Grand Prix van Japan