Verstappen tweevoudig wereldkampioen Formule 1 na zege in Japan

In het jaar dat Max Verstappen zijn eerste wereldtitel greep was er vanwege het coronavirus geen Japanse Grand Prix, waardoor motorleverancier Honda - dat officieel afscheid nam van de sport - geen waardig afscheidsfeest kreeg in eigen land. In 2022 kon de Nederlander de Japanse fabrikant alsnog een mooi afscheidscadeau geven door de strijd om het kampioenschap op Suzuka te beslechten - al zijn beide partijen inmiddels met elkaar in gesprek om vanaf 2026 weer officieel samen te werken en komen de motoren tot die tijd ook nog gewoon uit de Honda-fabriek in Sakura. Op zaterdag legde Verstappen het fundament voor een titelfeest door de pole-position te pakken en op zondag rondde hij het af door de wedstrijd te winnen, terwijl Leclerc met een derde plek niet voldoende punten scoorde om nog kans te houden op het kampioenschap. Al was daar na afloop wel even onduidelijkheid over. Ook bij Verstappen zelf.

Regen dreigt roet in het eten te gooien

Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat Verstappen Japan als kampioen zou verlaten. Het was namelijk hoogst onzeker of er wel een race kon worden verreden die lang genoeg duurde om punten op te leveren. Zo’n anderhalf uur voor de start begon het te regenen en vlak voor de start van de race verergerde de situatie. Niettemin gingen de coureurs om de geplande tijd van 7.00 uur Nederlandse tijd op pad voor de formatieronde, waarbij iedereen voor intermediates had gekozen.

Leclerc had vanaf de tweede startplek een betere start dan Verstappen, maar de polesitter slaagde erin om aan de buitenkant van de eerste bocht terug te gaan naar de leiding. Verder naar achteren belandde Sebastian Vettel bij het naderen van de eerste bocht in een spin, na een touché met Fernando Alonso. De omstandigheden bleken al gauw bijzonder tricky door de vele spray die door de auto's werd opgeworpen. Hier en daar waren bovendien ‘riviertjes’ ontstaan op het circuit. Carlos Sainz, die bij de start een plek had verloren aan Sergio Perez, werd verrast door zo’n stroompje water over de baan en verloor de controle over zijn Ferrari, waarna hij met flink wat snelheid zijwaarts in de boarding klapte. Als gevolg van de impact kwam een van de reclameborden los van de bandenstapels om vervolgens op de voorkant van de AlphaTauri van Pierre Gasly te belanden, die vanwege veranderingen aan zijn auto uit de pitstraat was gestart. Alfa Romeo-coureur Zhou Guanyu maakte eveneens een spin, maar kon zijn weg vervolgen. Dat laatste kon niet gezegd worden van Alexander Albon, die zijn Williams tijdens de eerste ronde aan de kant moest zetten met een mechanisch probleem.

Aan het einde van de eerste ronde stuurde de racedirectie de safety car naar buiten, terwijl Gasly een pitstop maakte voor een nieuwe voorvleugel. Kort daarop werd de rode vlag gezwaaid, waarmee de coureurs gesommeerd werden om achter elkaar plaats te nemen in de pitstraat. Gasly was nog onderweg naar de achterkant van het veld toen hij tot zijn grote schrik een mobiele kraan op de baan tegenkwam. De coureur uit Rouen kwam witheet op de boordradio: “Wat is dit? Waarom rijdt er een tractor over de baan? Ik ben er net langs gereden. Dit is onacceptabel.” Verwijzend naar het ongeluk van Jules Bianchi tijdens de Japanse Grand Prix in 2014 zei hij: “Vergeet niet wat hier gebeurd is. Ik kan dit niet geloven.” De FIA deelde later mee dat de rode vlag al was uitgehangen toen Gasly de tractor passeerde en dat het incident na de race nader zou worden bekeken.

De coureurs reden achter de safety car de pits binnen en verlieten hun wagens, terwijl de monteurs tentjes over de auto's plaatsten. Aangezien de regen nog wel een poosje aan zou houden, was het daarna wachten geblazen. Om 7.35 uur Nederlandse tijd kwam het bericht dat de race een kwartier later weer in gang zou worden gezet achter de safety car. Een minuut voordat het zover was, werd de herstart echter opgeschort omdat de omstandigheden weer waren verslechterd. Een blik op de buienradar beloofde vervolgens weinig goeds. Het zou nog wel even bijven regenen en de condities leken eerder te verslechteren dan te verbeteren, terwijl er ook rekening gehouden moest worden met het feit dat het rond 17.30 uur lokale tijd (10.30 uur Nederlandse tijd) donker begint te worden in Japan. Na bijna twee uur wachten nam de regen eindelijk af, waarna de racedirectie meldde dat de wedstrijd om 9.15 uur Nederlandse tijd werd hervat.

Race gaat verder

De coureurs keerden achter de safety car op full wets terug op de baan, met Verstappen als leider van de race en daarachter Leclerc en Perez op de tweede en derde positie. Esteban Ocon was door de crash van Sainz opgeschoven naar de vierde plek, terwijl Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Mick Schumacher de rest van de top-tien vormden. Verschillende rijders in de voorhoede gaven aan dat de situatie op de baan een stuk beter was dan eerder. Volgens Valtteri Bottas, die op P14 rondreed, was het zicht echter nog steeds vrij abominabel. Toch werd de safety car al vrij snel naar binnen gehaald, waarna de race met een rollende start werd hervat. Verstappen bleef bij de herstart aan de leiding voor Leclerc en Perez, terwijl Sebastian Vettel en Nicholas Latifi naar binnen gingen om naar intermediates te wisselen.

Een ronde later deden Lando Norris en Bottas hetzelfde, waarna ook Verstappen en een groot deel van de rest van het veld naar de pits gingen voor inters. Onder andere Alonso, Ricciardo en Schumacher reden door en vormden zodoende de top-drie, zij het niet voor lang, want Alonso en Ricciardo stopten de ronde erop. Schumacher bleef buiten en reed een paar tellen aan kop, alvorens hij op het rechte stuk alweer werd ingerekend door Verstappen, waarmee de Nederlander terug was aan de leiding. De Duitser hield in de hoop dat er nog een safety car zou komen nog een paar ronden vast aan de full wets, maar bleef de ene na de andere positie verliezen. Eenmaal op P10 aanbeland werd hij alsnog naar binnen geroepen om als laatste naar de inters te wisselen.

Inmiddels was het laatste half uur - als een race eenmaal onderweg is, staan er drie uur om de wedstrijd af te werken - ingegaan. Verstappen lag op dat moment al meer dan tien seconden voor op Leclerc, terwijl de Ferrari-coureur bijna vijf seconden voor Perez reed. Russell baalde in eerste instantie van het besluit van zijn team om naar inters te wisselen, maar klom middels inhaalacties op Tsunoda, Norris en Latifi weer op naar de achtste stek. Hamilton drong lange tijd aan bij Ocon, maar slaagde er niet in om de Alpine te passeren voor de vierde plek.

Vervolgens was het even de vraag wie het aandurfde om een nieuwe set intermediates te halen in de pits. Een pitstop voor nieuwe banden leverde weliswaar flink snellere rondetijden op, maar betekende ook dat er op de baan posities mesten worden goedgemaakt. Met nog acht minuten te gaan nam Alonso de gok. Hij kwam als zevende de pits binnen en keerde als tiende terug op de baan. De Spanjaard was meteen rap onderweg en had binnen de kortste keren Norris en Latifi te grazen, waardoor hij weer achtste lag en zou later ook Russell nog passeren voor P7. Leclerc begon ondertussen te worstelen op de versleten intermediates, waardoor Perez het gat kon dicht rijden. Daarmee kreeg de Japanse Grand Prix nog een erg spannend slotfase. De Red Bull-coureur zette de Monegask tijdens de laatste ronden flink onder druk, maar slaagde er niet in om de Ferrari voorbij te gaan.

Verstappen wel of geen kampioen?

Verstappen finishte met bijna een halve minuut voorsprong als eerste op Suzuka. Leclerc schoot bij de laatste chicane nog rechtdoor en keerde vlak voor Perez terug op de baan, waarna hij met hangen en wurgen nog als tweede aan de finish kwam. De stewards oordeelden echter al snel dat er sprake was van ‘leaving the track and gaining an advantage’ en gaven Leclerc een tijdstraf van vijf seconden. Hij viel daardoor terug naar P3, terwijl Perez naar P2 opschoof.

Even was onduidelijk of Verstappen hiermee kampioen was of niet, doordat niet zeker was of er een verminderd aantal punten of volledige punten werden uitgedeeld. Omdat maar 28 van de 53 ronden verreden waren - en daarmee net iets meer dan vijftig procent van de race-afstand was afgelegd - dachten velen, waaronder ook Verstappen zelf, dat de strijd nog niet was beslist. Ook nadat hij met de titel gefeliciteerd was door voormalig F1-coureur Johnny Herbert, die na afloop de top-drie mocht interviewen, was hij nog in de veronderstelling dat de truien met 'World Champion 2022' nog zeker twee weken opgeborgen konden blijven. Maar in de ‘cool down room’, waar de coureurs kunnen bijkomen voor ze het podium opgaan, kreeg Verstappen de definitieve bevestiging dat hij wel degelijk kampioen is, omdat er volle punten waren vergeven voor de Grand Prix.

Verstappen kwam met de 25 punten die hij voor zijn twaalfde overwinning van het seizoen kreeg uit op 366 punten en is daarmee niet meer te achterhalen door Perez en Leclerc. Met zijn tweede wereldtitel staat Verstappen nu op gelijke hoogte met Alonso, Mika Hakkinen, Emerson Fittipaldi, Jim Clark, Graham Hill en Alberto Ascari. Perez klom dankzij zijn tweede plaats in de Japanse Grand Prix naar de tweede plaats in de WK-stand; hij heeft één punt meer dan Leclerc. Het constructeurskampioenschap is nog niet binnen voor Red Bull, al is dat net als met de rijderstitel eerder slechts een kwestie van tijd. Het team uit Milton Keynes staat met 619 punten namelijk ruim voor op Ferrari, dat tweede staat met 454 punten.

Achter de top-drie kwam Ocon vlak voor Hamilton als vierde over de eindstreep op Suzuka. Alonso ondernam bij de laatste chicane nog een poging om Vettel in te halen, maar de coureur van Aston Martin hield de Spanjaard nog nét achter zich. Russell, Latifi en Norris gingen er met de overige punten vandoor in Verstappens kampioensrace. Er zijn nog vier races te gaan in 2022, te beginnen met de Grand Prix van de Verenigde Staten op 23 oktober in Austin, Texas.

Video: Een interview met de wereldkampioen van 2022

Uitslag F1 Grand Prix van Japan: