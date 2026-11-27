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2026 Formule 1 GP van Qatar
26 nov 2026 tot 29 nov 2026
| Losail International Circuit, QA
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Formule 1 GP van Qatar
F1 GP van Qatar: Volg de eerste vrije training vanuit Lusail met live-timing
Live-updates van de eerste vrije training van de F1 tijdens de Grand Prix van Qatar
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08:22
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Watch: Can Leclerc Keep It Clean Against Hamilton? Russell Responds to Verstappen | Qatar Grand Prix 2026
08:07
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Verplichte stints van 27 ronden in GP van Qatar
Formule 1-teams moeten tijdens de Grand Prix van Qatar opnieuw een voorgeschreven stintlimiet per auto volgen om de Pirelli-banden te beschermen op het circuit met hoge bandenslijtage.
Coureurs mogen niet meer dan 27 ronden per stint afleggen op Lusail International Circuit, waardoor teams in de race over 57 ronden waarschijnlijk voor een tweestopper kiezen.
Formule 1
Pirelli voert stintlimiet opnieuw in voor F1 GP van Qatar
F1 bezoekt Lusail volgend weekend en geen enkele coureur mag meer dan 27 ronden per stint afleggen
08:01
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Grand Prix van Qatar - VT1 begint zo!
Hallo allemaal, en welkom bij ons liveblog over alles rond de Grand Prix van Qatar, terwijl we ons opmaken voor de eerste vrije training van het weekend, en het eerste niet-sprintweekend op Lusail sinds 2021!
Ik denk dat we er waarschijnlijk wel van uit kunnen gaan dat we niet hetzelfde probleem krijgen als vorige week - toen door hevige regen in Las Vegas maar heel weinig coureurs reden...
General view
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Door: Jake Boxall-Legge
Gepubliceerd: 27 nov 2026, 13:22
Ronde:
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