Formule 1

Williams en Alpine overtreden F1-budgetplafond voor 2025

Zowel Williams als Alpine hebben een Accepted Breach Agreement bereikt met de FIA na het overtreden van het kostenplafond van de Formule 1 voor 2025

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 06:20

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De F1-teams van Williams en Alpine zijn in de fout gegaan met het budgetplafond van de Formule 1 voor 2025. Beide teams hebben met de FIA een Accepted Breach Agreement gesloten. Williams krijgt een sportieve straf voor het overschrijden van het budgetplafond, Alpine krijgt een boete.

De FIA maakte woensdag bekend dat Williams het budgetplafond voor 2025 met 627.000 pond, oftewel 0,48 procent, heeft overschreden. Volgens de bond was de overschrijding niet opzettelijk, maar het gevolg van de manier waarop het team het financiële reglement interpreteerde. Daarmee was sprake van wat een 'Minor Overspend Breach and a Procedural Breach' wordt genoemd.

De afdeling van de FIA die toezicht houdt op het budgetplafond bood Williams een Accepted Breach Agreement (ABA) aan dat door het team is geaccepteerd. De autosportbond merkte op dat het team "coöperatief en te goeder trouw" heeft gehandeld en concludeerde dat Williams niet heeft geprobeerd een sportief voordeel te behalen.

Toch heeft de FIA Williams zowel een financiële als een sportieve straf opgelegd. Naast het betalen van een niet-bekendgemaakte boete aan de FIA en het vergoeden van de kosten van de budgetplafondadministratie, moet Williams de komende 12 maanden 1,5 procent inleveren op windtunnel- en CFD-tests.

In een verklaring legde het team uit dat het een fout had gemaakt bij een reorganisatie van de teamstructuur. Williams ging ervan uit dat een deel van de administratieve kosten buiten het budgetplafond viel.

"De overtreding heeft betrekking op administratieve kosten die we hebben gemaakt bij wijzigingen in onze bedrijfsstructuur. Wij dachten dat deze kosten buiten het budgetplafond vielen", zei een woordvoerder van Williams. "Na gesprekken met de FIA hebben we ermee ingestemd de zaak af te handelen volgens hun interpretatie, namelijk dat de kosten wel onder het budgetplafond hadden moeten vallen.

Alexander Albon, Williams

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"De FIA heeft vastgesteld dat Williams geen sportief of financieel voordeel heeft behaald, en dat we daar ook nooit naar hebben gestreefd. De FIA heeft ook vastgesteld dat we gedurende het hele beoordelingsproces coöperatief en te goeder trouw hebben gehandeld.

"Integriteit staat centraal bij waar Williams voorstaat. We kunnen deze zaak nu afsluiten en onze blik op de toekomst gericht houden. We zijn altijd een groot voorstander geweest van het budgetplafond en zullen dat blijven. Om effectief te zijn, moet dat vanzelfsprekend nauwkeurig worden gehandhaafd."

Motorsport.com begrijpt dat Williams 1,5 procent wordt gekort op het maximale aantal toegestane windtunnelruns en CFD-uren over de tweede helft van dit seizoen en de eerste helft van 2027. Dat gebeurt ten opzichte van een basis van 105 procent voor de huidige periode, op basis van de achtste plaats van het team in het kampioenschap bij het vorige meetmoment, en met een ATR-korting van 1,5 procent ten opzichte van een basis van 110 procent voor de volgende periode, ervan uitgaande dat Williams tot Abu Dhabi negende blijft in de stand.

Dat betekent dat het team uit Grove het aantal windtunneluren voor de rest van de huidige periode ziet dalen van 336 naar 331, en voor de eerste helft van volgend jaar van 352 naar 347.

Alpine krijgt boete voor procedurele overtreding

Alpine kreeg ondertussen een boete voor een 'Procedural Breach'. Dat betekent dat het team het budgetplafond voor 2025 niet daadwerkelijk heeft overschreden, maar dat er onjuistheden stonden in de financiële rapportage.

Alpine had ten onrechte een aantal niet-sportieve kosten buiten beschouwing gelaten, waaronder marketing- en HR-kosten.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

Als gevolg daarvan krijgt Alpine ook een boete en moet het de kosten van de budgetplafondadministratie vergoeden. Net als bij Williams is de hoogte van de boete voor Alpine niet bekendgemaakt, al wordt bij vergelijkbare vergrijpen doorgaans gedacht aan bedragen tussen 300.000 en 500.000 dollar.

"BWT Alpine Formula One Team erkent en accepteert de bevindingen van de Cost Cap Administration (CCA) over de rapportageperiode 2025", liet het team weten. "Het team accepteert dat het onbewust een procedurele overtreding heeft begaan, als gevolg van onjuistheden in de Full Year Reporting Documentation voor kosten die verband houden met uitsluitingen en aanpassingen.

"De fouten en onjuistheden in de rapportage hadden specifiek betrekking op niet-sportieve en operationele kosten waarvan de CCA heeft erkend dat ze het team geen prestatievoordeel hebben opgeleverd, zoals Marketing Activities, non-F1 Activities, HR Activities, Employee’s Bonus Costs, Offsetting of Costs en Costs of Inventories.

"Het team wil ook zowel de CCA als de FIA bedanken voor hun zorgvuldigheid en begrip gedurende het hele proces. Het financiële reglement is nog relatief nieuw, ontwikkelt zich voortdurend en is complex, waarbij sommige uitsluitingen en aanpassingen openstaan voor interpretatie door elk team. Het team erkent de gezamenlijke inspanningen die binnen de hele organisatie nodig zijn en ziet waar in de toekomst verbeteringen mogelijk zijn."

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