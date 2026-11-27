Formule 1 GP van Qatar

Max Verstappen zonder Gianpiero Lambiase tijdens GP van Qatar, Tom Hart valt in

Lambiase zou oorspronkelijk Verstappen engineeren tijdens de laatste twee F1-races van 2026, maar mist Qatar vanwege persoonlijke omstandigheden

Ronald Vording

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 09:20

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Max Verstappen moet het dit weekend op het Lusail International Circuit doen zonder zijn vaste rechterhand Gianpiero Lambiase. Red Bull had voor het laatste deel van dit Formule 1-seizoen al gekozen voor een roulatiesysteem, vooral om Tom Hart te laten wennen aan de rol met het oog op zijn verwachte vaste aanstelling, terwijl Lambiase nog bij het team zit.

Aanvankelijk was het plan dat Lambiase de laatste twee Grands Prix van het seizoen als race-engineer van Verstappen zou doen, naast zijn werkzaamheden als head of racing van Red Bull. Door persoonlijke omstandigheden ontbreekt hij echter in Qatar. Het team laat aan Motorsport.com weten dat Lambiase naar verwachting in Abu Dhabi terugkeert, mits zijn persoonlijke omstandigheden dat toelaten.

Lambiase gaat naar verwachting in 2027 op gardening leave voordat hij de overstap maakt naar McLaren. Red Bull heeft dat nog niet officieel bekendgemaakt, maar daarmee lijkt de kans groot dat Hart al vanaf het begin van het seizoen 2027 de vaste race-engineer van Verstappen wordt.

Hart, die sinds 2013 voor Red Bull werkt, was op weg naar Williams totdat Verstappen intern zijn voorkeur uitsprak voor Hart als opvolger van Lambiase. Red Bull wist de geplande overstap van Hart naar het team uit Grove daarna terug te draaien. Daar zou hij de race-engineer van Alexander Albon worden.

De eerste races van Hart met de viervoudig wereldkampioen leverden de nodige uitdagingen op. In Austin waren er technische problemen met de radioverbinding, terwijl Verstappen in Brazilië na zijn openingsstint herhaaldelijk klaagde over een vreemd gevoel in de RB22. In Las Vegas verliep de race bijzonder chaotisch, al leek de communicatie tussen Verstappen en Hart toen al duidelijk beter.

Verstappen heeft zich positief uitgelaten over Hart, die volgens hem ondanks die uitdagingen een 'goede indruk' heeft gemaakt.

Hoe Verstappen zich heeft aangepast aan de eisen van energiemanagement in F1

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

In Las Vegas kreeg Verstappen lof omdat hij Mercedes had 'afgetroefd', zoals Red Bull-teambaas Laurent Mekies het verwoordde. Hoewel de Nederlander nog altijd geen fan is van het huidige reglement, liet hij in zijn gevecht met George Russell, die hij meerdere keren opnieuw passeerde, zien dat hij het energiemanagement goed begrijpt.

De prestatie van Verstappen onderstreepte de vooruitgang die Red Bull met de DM01 power unit heeft geboekt op circuits waar energie schaars is, maar ook in hoeverre Verstappen speelde met de middelen die hij tot zijn beschikking had. Dat leek ook een stap vooruit ten opzichte van de seizoensopener in Melbourne.

“Ik denk dat we er allemaal beter in zijn geworden, coureurs en teams, als het gaat om het begrijpen van het energiemanagement. Dat is normaal bij een nieuw reglement”, zei Verstappen in Qatar op de vraag van Motorsport.com welke stappen hij achter de schermen heeft gezet.

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“Als je naar het eerste raceweekend kijkt, denk ik dat je dingen anders zou doen als we terug zouden gaan. Het zou ook slecht zijn als je teruggaat en niet weet wat je anders zou moeten doen. Dat is volgens mij gewoon normale progressie.”

Hoewel Verstappen vond dat de lay-out in Las Vegas goed bij de RB22 paste, verwacht hij dat Qatar een andere uitdaging wordt. Het Lusail International Circuit wordt gedomineerd door snelle bochten, een gebied waarop Red Bull volgens Verstappen dit jaar niet altijd bijzonder competitief is geweest.

Na de succesvolle upgrade van Red Bull in Baku denkt teamgenoot Isack Hadjar echter dat het team nu overal competitief moet zijn.

Foto's van de GP van Qatar - donderdag





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s





GP van Qatar – donderdag, in foto’s

Formule 1

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