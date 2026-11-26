Formule 1 GP van Qatar
Oliver Bearman blijft bij Haas; F1-grid voor 2027 officieel rond
De Formule 1-grid voor 2027 staat vast nu Haas bevestigt dat het een akkoord heeft bereikt met Oliver Bearman voor een derde seizoen
Filip Cleeren
Gepubliceerd: 26 nov 2026, 09:11
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Foto: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Oliver Bearman blijft officieel bij Haas voor het Formule 1-seizoen 2027, nadat hij en het team eindelijk hun handtekening onder een nieuwe deal hebben gezet.
Haas maakte donderdag bekend dat Bearman ook volgend jaar blijft en bij het team de ploegmaat wordt van de Braziliaanse rookie Rafael Camara.
Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Ferrari-protégé Bearman zou altijd al bij het Amerikaanse team blijven, dat hem de afgelopen twee seizoenen van de Scuderia heeft gehuurd.
Nu hij aan zijn derde jaar bij de renstal begint, wilde het kamp-Bearman ook garanties over zijn toekomst op langere termijn. Omdat hij de afgelopen twee jaar is uitgegroeid tot de kopman van Haas, de inmiddels vertrokken Esteban Ocon heeft verslagen en volgend jaar met rookie Camara samenwerkt, zou het kamp-Bearman ook mikken op een flinke salarisverhoging.
Tijdens de Grand Prix van Las Vegas van vorige week gaf Bearman toe dat hij "behoorlijk teleurgesteld" was dat "ik hier bij ronde 20 zit zonder getekend contract voor volgend jaar. Het is een vreemde situatie geweest, maar we komen er wel."
Bearman pakte 23 van de 30 punten van Haas, terwijl de renstal Audi achter zich probeert te houden in de strijd om de zevende plaats in het kampioenschap.
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- Het Motorsport.com-team
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