F1 Japan 2022: Max Verstappen na verwarring toch kampioen

Het was een regenachtige zondag in Japan vorig jaar, iets wat voor deze editie niet op de planning staat. Voordat de race begon was het al een natte bedoening in Suzuka, want er was een flinke bak met water over het Japanse asfalt heen gestort. Max Verstappen mocht in zijn Red Bull van pole starten en wist dat bij een goed resultaat de titelprolongatie mogelijk was.

Bij de start verloor de Nederlander echter korte tijd zijn leidende positie aan naaste belager en Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar na een knappe actie buitenom snelde hij al voor de tweede bocht weer naar de eerste plek. Daarna begon de chaos in Japan. Carlos Sainz spinde met zijn Ferrari van de baan af, waarna de safety car de baan op werd gestuurd. Ook zagen we een hachelijk moment voor Pierre Gasly, die een reclamebord - losgeschoten bij de crash van Sainz aan zijn - op de neus van zijn AlphaTauri over de baan sleepte. Nadat de safety car een ronde voor het veld aan reed, besloot de wedstrijdleiding de rode vlag te zwaaien. Het begon namelijk zo hard te regenen dat het niet meer verantwoord was om door te rijden.

Na een lange onderbreking werden de coureurs voor veertig minuten de baan op gestuurd. Verstappen ging er bij de herstart als een haas vandoor en zag als eerste de vlag, Leclerc was de tweede coureur over de streep kwam. Dat betekende voor de Monegask echter niet dat hij ook tweede werd, want hij vergaloppeerde zich in het verdedigen tegen de aanvallen van Red Bull-rijder Sergio Perez, schoot van de baan af en werd met vijf seconden bestraft vanwege het voordeel dat hij daarmee behaalde.

De chaotische taferelen waren nog niet voorbij, want ondanks dat de FIA tijdens de race al duidelijk maakte volle punten uit te delen bleef de F1-wereld in verwarring. Zelfs Red Bull en Verstappen hadden geen idee of het titelfeest gevierd kon worden. Nadat de autosportfederatie nogmaals verklaarde dat de Nederlander inderdaad wereldkampioen was geworden kon de champagne ontkurkt worden en kwam de droom van Red Bull en motorenleverancier Honda uit: Max Verstappen werd wereldkampioen in Japan.