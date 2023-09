Weerbericht F1 Japan: Buiige start van weekend en hoge temperaturen

September is in Suzuka een natte maand met gemiddeld 195 mm regen, al is het momenteel tropisch warm in de regio waar dit weekend de Grand Prix van Japan wordt verreden. Wat dat betreft start het GP-weekend in stijl met veel bewolking en buien op vrijdag. De meeste regen valt in de nacht en ochtend. In de middag neemt de buienkans af en dat is gunstig voor de tweede vrije training.

Lokale bui kan circuit makkelijk missen

In het weekend is de buienkans kleiner en wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Gegarandeerd droog is het niet, een lokale bui blijft mogelijk en dan vooral op zondag. Door het lokale karakter van die bui is er goede kans dat de regen langs het snelle circuit van Suzuka trekt. En mocht het tijdens de race zondag toch gaan regenen, dan is de neerslag kortdurend en niet te vergelijken met de regen van vorig jaar. Momenteel is het in Japan tropisch warm en in de regio van Suzuka is het 30 tot 34 graden. Na de regen van vrijdag is het minder warm en in het weekend wordt het een graad of 28.