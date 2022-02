Achtergrond: Wat kunnen we van F1-debutant Zhou verwachten?

Over de line-up van Alfa Romeo voor 2022 werd vorig jaar volop gespeculeerd. Valtteri Bottas werd kort na de zomerstop aangekondigd, maar een bekendmaking over het tweede stoeltje liet langer op zich wachten. Antonio Giovinazzi hoopte voldoende van zichzelf te hebben laten zien om nog een vierde seizoen bij het Zwitserse team te rijden, maar er waren verschillende kapers op de kust. Zo werden onder meer Alexander Albon, Nyck de Vries en Guanyu Zhou aan de formatie uit Hinwil gelinkt.

Vervolgens kwam naar buiten dat de eigenaren van Sauber met Andretti Autosport in gesprek waren over een overname, waarmee er ineens kansen kwamen voor de Amerikaan Colton Herta om de overstap te maken van de IndyCar naar de Formule 1. De deal ketste echter op het laatste moment af. Intussen was Albon bevestigd door Williams en had teambaas Frederic Vasseur toegegeven dat De Vries niet een heel voor de hand liggende optie was voor Alfa Romeo, gezien de Nederlander verbonden is aan Mercedes en het team met motoren van Ferrari actief is.

Kort nadat duidelijk was geworden dat Alfa Romeo niet zou worden overgenomen door Andretti Autosport, werd Zhou (dat wordt uitgesproken als Joe) bevestigd als tweede rijder voor 2022. De Chinees, die vorig jaar als derde eindigde in het Formule 2-kampioenschap, gold voordat Andretti Autosport al als de voornaamste kandidaat voor het zitje. Niet op de laatste plaats vanwege de slordige 30 miljoen euro die hij naar verluidt met zich mee zou nemen.

Volgens Frankie Mao, die sinds 2008 verslag doet van de Formule 1, zou het echter niet fair zijn om Zhou als ‘pay driver’ weg te zetten. “Ik vind dat geen enkele coureur dat label tegenwoordig nog verdient”, stelt hij. “Het meenemen van sponsors en budget naar een team is al heel lang gemeengoed in de autosport in het algemeen en de Formule 1 in het bijzonder. Nam Niki Lauda niet een lening om begin jaren zeventig een zitje te krijgen? Was hij daarom een ‘pay driver’?”

Dat een coureur budget meeneemt, hoeft met andere woorden niets over zijn kwaliteiten te zeggen. “Velen riepen dat Pastor Maldonado zijn plek in de Formule 1 had gekocht. Maar in 2012 schreef hij toch maar even de Spaanse Grand Prix op zijn naam. En tien jaar later is hij nog steeds de laatste Williams-coureur die een race heeft gewonnen”, merkt Mao, die onder meer voor Motorsport.com en de grote Chinese sportkrant Titan Media schrijft, op. “En Sergio Perez wordt gedurende zijn gehele carrière al ondersteund door één van de rijkste families ter wereld. Elk team waarvoor hij rijdt, krijgt een enorme financiële boost. Zelfs voor Red Bull Racing is het marketingtechnisch een mooie bonus om Perez erbij te hebben.”

“Met geld alleen zal je nooit de top van de autosport bereiken”, is de overtuiging van Mao. “Talent en vaardigheden vormen de belangrijkste elementen. Voeg daar de juiste ondersteuning aan toe en je beschikt over de tools die nodig zijn om op het circuit te kunnen presteren. Zhou heeft zich in elke opstapklasse waarin hij heeft gereden, laten zien. Hij heeft meerdere races gewonnen in de Formule 4, Formule 3 en Formule 2. Hij heeft zijn kans uiteindelijk eerlijk verdiend. Bovendien beschikt hij over het benodigde aantal superlicentiepunten.”

'F1 als geheel profiteert'

Desalniettemin legt de komst van Zhou Alfa Romeo geen windeieren. Teambaas Frederic Vasseur liet een halve maand na de bevestiging van de Chinese coureur weten dat het team nog nooit zo vaak gebeld was door potentiële sponsoren als tijdens die voorbije twee weken. Mao denkt dat de Formule 1 als geheel zal profiteren van de aanwezigheid van Zhou. “Niet alleen Alfa Romeo zal voordeel hebben van het feit dat zij een Chinese coureur voor zich hebben rijden”, stelt Mao. “Ook de andere teams en de Formule 1 an sich zullen er profijt van hebben.”

Het nieuws dat er een Chinees aan de start van de F1-races komt, was in China groot nieuws. Mao: “Toen zijn aanstelling in november werd bevestigd, was er behoorlijk veel belangstelling voor. Zelfs het grote publiek was geïnteresseerd. Grappig genoeg kwam het nieuws naar buiten via een lokale Alfa Romeo-dealer, die Zhou feliciteerde met een grote banner over de winkelruit. Alfa Romeo en Zhou hielden zich stil, maar toen het nieuws uiteindelijk officieel bekend was gemaakt, werd er natuurlijk uitgebreid over bericht. Zowel op staatsmedia als op social media.”

Het Formule 1-debuut van Zhou is voor China een historisch moment, benadrukt Mao. “Zhou behoort tot het groepje Chinese atleten dat internationaal is doorgebroken. Net als Yao Ming in het basketbal, Liu Xiang in de atletiek, Ding Junhui in het snooker, Li Na in het tennis en Eileen Gu in het skiën. Zij hebben de top weten te bereiken in sporten die gedomineerd worden door sporters uit het westen. Iedere stap die Zhou vanaf nu zet, is historisch voor China.”

'Regelmatig in de punten'

Mao hoopt dat de nieuwe auto van Alfa Romeo goed genoeg is om dit jaar geregeld in de top-tien mee te kunnen doen. ”Persoonlijk hoop ik daarop. Maar het zal niet makkelijk voor hem worden als enige rookie op de grid dit seizoen. De Formule 1 is uiteindelijk toch een niveau hoger, zoals we vorig jaar met Yuki Tsunoda hebben gezien”, antwoordt Mao op de vraag wat hij van Zhou's eerste seizoen in de Formule 1 verwacht. ”Zhou heeft echter de best denkbare voorbereiding achter de rug. De kilometers die hij met oude Renault-auto's heeft gemaakt en de tests die hij voor Alpine heeft gedaan, zullen hem zeker helpen, net als zijn deelname aan de eerste vrije training in Oostenrijk vorig jaar en zijn eerste kennismaking met Alfa Romeo in Abu Dhabi, als het gaat om hoe hij moet werken met het raceteam.”

”Maar aangezien hij maximaal maar drie dagen in de auto heeft tijdens het voorseizoen, zal hij tijdens de eerste paar races nog wel wat tijd nodig hebben om aan alles te wennen”, gaat Mao verder. ”Zodra hij echter zijn draai heeft gevonden, zal hij zich snel op zijn gemak voelen in de auto. En dan zal het afhangen van waar Alfa Romeo zich in het veld bevindt. Als ze dit jaar vaker in het middenveld kunnen meedoen, zie ik niet in waarom Zhou niet in de punten zou kunnen finishen.”

Ware potentie

Zhou begon op zijn achtste met karten en verkaste op dertienjarige leeftijd naar Engeland om zich verder te ontwikkelen. In 2015 werkte hij zijn eerste volledige seizoen in de autosport af in de Italiaanse Formule 4 en eindigde hij als tweede in het kampioenschap. Daarna volgden drie seizoenen in de Europese Formule 3 en drie seizoenen in de Formule 2, waarin hij vorig jaar achter de Australiër Oscar Piastri en de Rus Robert Shwartzman derde werd in de eindstand.

Volgens Mao hebben we de volledige potentie van Zhou, die van 2014 tot en met 2018 lid was van de Ferrari Driver Academy en van 2019 tot en met 2021 verbonden was aan de Alpine Academy, nog niet gezien. “We hebben in de laatste paar F2-seizoenen enkele fantastische optredens van Zhou gezien, zowel qua inhalen als verdedigen. Maar zoals bij alle jonge coureurs gaat het leerproces in de Formule 1 door. Hij zal veel kunnen leren van Valtteri, een van de meest ervaren coureurs op de grid. Naarmate hij meer ervaring en vertrouwen krijgt, zal hij beter en beter presteren.”

Sommigen vrezen dat de F1-carrière van Zhou een kort leven beschoren is. De verwachting is namelijk dat Sauber-junior Theo Pourchaire volgend jaar bij Alfa Romeo zijn debuut maakt, terwijl Bottas een meerjarig contract heeft bij de Zwitserse stal. Mao: “Het mooie aan de Formule 1 is dat je niet weet wat de toekomst brengt. Bovendien betekent het hebben van een contract niet per se dat je zeker bent van je zitje. Als Zhou goede dingen laat zien op de baan, zie ik geen reden waarom hij niet zou kunnen doorgaan in 2023, al hoeft dat niet noodzakelijk bij Alfa Romeo te gebeuren.”

Twee decennia na F1-test Tung

Het Grand Prix-debuut van Zhou komt bijna twee decennia nadat Ho-Pin Tung de eerste Chinees werd die een test in een Formule 1-auto afwerkte. De in Velp geboren coureur mocht in 2003 een Williams aan de tand voelen, nadat hij dat jaar kampioen was geworden in de Formula BMW Asia. Mao: “Ho-Pin is een goede vriend van me. Ik ben altijd van mening geweest dat hij niet de kans heeft gekregen die hij verdiende, om te laten zien wat hij echt in zijn mars had. Hij was heel dicht bij een zitje bij Renault, voordat hij geblesseerd raakte bij een crash in de GP2. Maar hij heeft daarna alsnog de internationale top gehaald door in 2017 de 24 uur van Le Mans te winnen in de LMP2-klasse - hij werd dat jaar zelfs tweede overall met Jackie Chan DC Racing.”

“Voordat bekend was geworden dat Zhou in de Formule 1 ging rijden, was dat dubbele podium van Jackie Chan DC Racing in de 24 uur van Le Mans van 2017 het hoogtepunt in de geschiedenis van de Chinese autosport. Het team werd destijds aangestuurd door DCR, een Chinese onderneming, en gerund door JOTA Sport. Het liet zien wat een Chinese organisatie voor elkaar kan krijgen en kan bereiken in de internationale autosport, zowel vanuit sportief als zakelijk oogpunt”, vervolgt Mao. “In de afgelopen jaren heeft Techeetah, dat in Chinese handen is, vijf Formule E-titels verzameld en vorig jaar won Yifei Ye bijna de 24 uur van Le Mans in de LMP2 samen met Robert Kubica en Louis Deletraz. Maar voor het Chinese volk is de Formule 1 de ‘real deal’.”