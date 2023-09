F1 data: Heeft Max Verstappen de Red Bull speciaal afgesteld voor race in Monza?

Max Verstappen is net als de meeste sportmensen een winnaar pur sang en met niets minder tevreden dan de eerste plek. Toch stond het gezicht na de kwalificatie in Monza bepaald niet op onweer in de paddock. Verstappen gaf aan redelijk tevreden te zijn, ondanks dat hij pole-position met 0.013 seconde verschil aan Carlos Sainz moest laten, die de tifosi op Monza in extase bracht. "Het zat natuurlijk heel dicht bij elkaar. Als je naar onze achtervleugel kijkt, dan is die misschien iets minder geschikt voor de kwalificatie, maar misschien wel iets beter voor de race", aldus Verstappen.

Gevraagd door Motorsport.com of dat inherent is aan de RB19 of dat Verstappen daar qua afstelling bewust op heeft ingezet - ook doordat hij vrijdag veel heeft geëxperimenteerd met verschillende vleugelstanden - luidt het antwoord: "Ik denk een beetje van beide. Over het algemeen denk ik dat onze auto redelijk goed op de banden is, dus dat is automatisch al iets beter voor de race. Maar als je naar onze auto kijkt, ook als je ziet hoe wij de DRS hebben moeten trimmen omdat we gewoon geen lagere vleugelstand hadden, dan is dat misschien niet optimaal gebleken voor de kwalificatie, maar voor de race moet het juist wel goed zijn."

Een ander beeld: Ferrari snel op rechte stukken, Verstappen in voordeel voor race?

De woorden van Verstappen zijn perfect terug te zien in de data en telemetrie. Zo zijn in de Tweet hieronder de snelste kwalificatieronden van Sainz, Verstappen en Charles Leclerc met elkaar vergeleken. Het is ditmaal extra interessant doordat de onderlinge verschillen zo klein zijn. De poleronde van Sainz is rood, Verstappen kleurt blauw en het wit hoort bij de ronde van Leclerc. Normaliter kleuren de rechte stukken altijd blauw, die zijn traditiegetrouw Red Bull-land. Ditmaal is het beeld echter anders. Zo is te zien dat de rechte stukken nu overwegend rood en wit kleuren, hetgeen aangeeft dat Ferrari er (nipt) de overhand had ten opzichte van de WK-leider.

Het gaat om minieme verschillen, al is in de onderste afbeelding te zien dat Verstappen vlak voor het rempunt voor de eerste chicane 0.062 seconde moest toegeven. Het is puur topsnelheid, aangezien dat stuk louter vol gas is geweest. Wat betreft de rest van de ronde is te zien dat de Red Bull-coureur in acceleratiestukken na langzame bochten iets wint en richting het einde van rechte stukken juist wat verliest. Het is het omgekeerde beeld van normaal en onderstreept twee dingen. Allereerst bevestigt het dat Ferrari afgelopen winter volledig heeft ingezet op het reduceren van de hoeveelheid drag.

Daarmee heeft de Scuderia misschien enkele sterke punten van vorig jaar - bijvoorbeeld de acceleratie - afgebot, maar kan het op Monza wel goed uit de voeten. Het komt nu meer dan prima mee op rechte stukken en heeft volgens Verstappen nog steeds twee andere troefkaarten. "Ik denk dat deze baan beter bij de karakteristieken van hun auto past dan andere circuits. Ze zijn heel goed onder het remmen en ook in bochten van negentig graden. Dat heb je hier natuurlijk met de bochten 1 en 4, daar zijn ze sterk. Dat heb je soms hè, op sommige circuits is het gewoon iets beter voor bepaalde teams dan op andere banen", legde Verstappen aan de Nederlandse pers uit.

Ten tweede sluiten de data perfect aan bij wat Verstappen ook al subtiel zei: Red Bull rijdt met iets meer vleugel en dat zou in de race gunstig kunnen zijn. Natuurlijk heb je ook dan topsnelheid nodig, maar deze afstelling kan helpen om de banden iets langer in leven te houden of om daar iets meer van te kunnen vragen. Het is sowieso al een sterk punt van Verstappen en de RB19.

In de long run-data, die overigens niet heel representatief zijn door rode vlaggen en de Alternative Tyre Allocation, is het ook terug te zien. De lange runs van vrijdag waren niet representatief, ook al doordat Verstappen toen nog niet tevreden was over de balans en sommige coureurs slechts twee à drie ronden achter elkaar reden. Zaterdagochtend reed men langer op softs. Ferrari bleek toen sneller, maar er was een ander patroon tussen de Scuderia en Red Bull te zien. Zo begonnen de rode bolides een stuk voortvarender en liepen de rondetijden nadien meer op dan bij Verstappen. Het is hieronder terug te zien in de tabel met het doorberekende tijdverlies gekoppeld aan de bandenslijtage.

Verstappen verliest in dat opzicht minder dan de Ferrari-rijders, die onderaan de streep dus nog wel sneller waren over de gehele run - vooral door het voortvarende begin. Wie de onderstaande tabel bekijkt, ziet dat Mercedes en Alfa Romeo ook goed oogden qua bandenslijtage, al horen daar twee belangrijke kanttekeningen bij. De runs van Mercedes waren bijzonder kort, al hebben we dit jaar natuurlijk al vaker gezien dat de W14 goed met de banden om kan gaan. Het nadeel is echter dat die auto bijzonder veel luchtweerstand heeft, waardoor George Russell en Lewis Hamilton op rechte stukken bij vlagen tien kilometer (!) per uur tekortkwamen. De geringe slijtage bij Alfa Romeo wordt vervolgens verklaard doordat het duo met de Italiaanse livery op mediums reed.

Afsluitend is het totaalplaatje vooraan eigenlijk perfect samen te vatten met een quote van Verstappen zelf: ja, Red Bull moet sterk zijn in de race, al verwacht de Limburger wel iets meer tegenstand van de scharlakenrode bolides dan normaal. "We hebben er op zich wel vertrouwen in dat de race aan onze kant goed gaat, al denk ik dat Ferrari hier wel iets competitiever zal zijn dan normaal", sluit de wereldkampioen af.

Coureur Compound Ronden Doorberekend tijdverlies icm bandenslijtage Verstappen S 7 0.056138213 Leclerc S 7 0.152276425 Sainz S 7 0.112026425 Russell S 5 0.027776425 Hamilton S 4 0.035276425 Ocon Gasly Norris Piastri Bottas M 9 0.081847854 Zhou M 9 0.063776425 Alonso Stroll Magnussen Hülkenberg M 10 0.06856214 Tsunoda M 10 0.113704997 Lawson M 10 0.111526425 Albon Sargeant